4 años sin apoyo

Varias familias afectadas por el sismo del 2017 siguen esperando ayuda para reconstruir

Marcos Ramos / Corresponsal Diario de Chiapas

Cintalapa, Chiapas.- Este martes se cumplieron 4 años de aquel 7 de septiembre del 2017, cuando un terremoto sacudió varios estados del país, Chiapas fue uno de los más afectados, siendo Cintalapa uno de los municipios que terminó con severos daños.

Este medio de comunicación platicó con un líder nato, una persona que en su momento encabezó una lucha social en favor de los miles de afectados de este movimiento telúrico que dejó a muchas familias sin su patrimonio, el contador Martín Farrera Moscoso.

Comentó que en este valle de Figueroa se contabilizaron más de 7 mil viviendas dañadas y a cuatro largos años después, aún hay personas que siguen esperando esa tan mencionada ayuda.

“Días después de lo sucedido, se dieron cita a este valle funcionarios federales, siendo el más importante el presidente de la república, (en ese entonces Enrique Peña Nieto), quien en su discurso dijo que a los afectados de daño total se les darían una tarjeta con 120 mil pesos para la reconstrucción de sus viviendas, y una de 25 mil a los de daño parcial, en este municipio solo se apoyaron a 3 mil 715 familias, de esas mil 584 fueron de daño total, pero faltó otra cantidad de más de 4 mil afectados que no les entregaron un folio, que no fueron cesadas, y que por razones diversas no recibieron nada y que aún se preguntan si el apoyo llegará o ya no”, dijo Farrera Moscoso.

Continuó diciendo que cuando el apoyo empezaba a llegar a los afectados, se dio el cambio de gobierno en los tres órdenes, algunas dependencias desaparecieron y eso afectó en demasía los trabajos de la reconstrucción que se vieron frenados en su totalidad.

Una vez que López Obrador retoma el tema se crea el Programa Nacional de Reconstrucción, David Cervantes Peredo asume ese cargo, y después de verificar la base de datos de los afectados, se logró beneficiar a barrios como San Francisco, Tepeyac, ejido Nueva Tenochtitlan y Nueva Libertad, pero al frenar los movimientos sociales, ya no hubo más apoyo para los que lo esperaban, y a cuatro años del terremoto, Cintalapa solo ha reconstruido el 25% del total de los daños.

Reconoció el contador que faltó compromiso por parte de los encargados de la federación para resolver este tema, a sabiendas que este valle era prioridad por la cantidad de afectados que tenía, pero eso no sucedió.

Por último, el líder social dijo que sería prudente que la nueva administración pública municipal que inicia este 1 de octubre, retomara el tema, creara un consejo encabezado por el alcalde y sus regidores y volvieran a tocar las puertas para hacer llegar ese recurso a los que aún lo esperan, como es el caso de ejidos como Triunfo y Francisco I. Madero, Bethel, Constitución, Monte Sinaí, La Florida, Estoracon, por citar algunos.