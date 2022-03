El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en La Mañanera que hoy visitará el aeropuerto en Santa Lucía para la inauguración de la base aérea y agregó que la próxima semana se inaugurarán las instalaciones militares, «esto es una hazaña de la construcción, de la ingeniería que ha estado a cargo de la Sedena, de los ingenieros militares, el que en tan poco tiempo se tenga ya terminada».

Anunció que hoy llegará al aeropuerto en Santa Lucía en un avión que tomará desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Aislamiento por COVID-19 me sirvió para reafirmar convicciones: AMLO

Aseveró que su aislamiento por contagio de covid-19 le sirvió para reafirmar convicciones y creencias, «gozo de cabal salud», por lo que indicó que ante la pandemia «no vamos a dejar de avanzar en la transformación de México, aun con el covid-19 y con la crisis económica, vamos a atender las dos crisis y vamos a seguir caminando hacia la transformación».

No soy partidario de que se regulen redes sociales: AMLO sobre inciativa de Monreal

El mandatario aseguró que no es partidario de que se regulen las redes sociales, luego de la iniciativa del senador de Morena, Ricardo Monreal, en la que se prevén sanciones de hasta un millón de Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 89 millones 620 mil pesos, por vulneración a la libertad de expresión.

«Se trata de temas pues polémicos, yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación; que no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura; no acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos, que no son gobiernos legal y legítimamente constituidos, eso no puede ser».