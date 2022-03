AMLO anuncia Sembrando Vida para la Sierra de San Miguelito

El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

Entrega de medicinas se ha agilizado gracias al apoyo de Fuerzas Armadas: Ssa

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, señaló que gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas se ha agilizado la distribución de medicamentos y material de curación en todo el país, contribuyendo a que no exista desabasto de insumos. Además, se han sumado entidades a la logística para abastecer 5 mil 79 unidades de salud.

Zona norte del país registra tendencia al alza en casos de covid-19: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que en general, el país presenta una tendencia a la baja de la pandemia de covid-19 de menos seis por cineto, sin embargo, hay un aumento en los contagios en aquellos estados que cambiaron a amarillo en el norte del país.

“Estamos en esta fase de estabilidad en la transmisión, no hay una tendencia generalizada al alta, algunas entidades que pasaron a semáforo amarillo, hay cierta tendencia a la alta en el norte del país, 0.4 son los casos activos”, explicó.

Regreso a clases presenciales no representó impacto negativo en pandemia: Ssa

Desde el regreso a clases presenciales y hasta el momento no se han detectado algún impacto negativo en la pandemia de coronavirus, incluso, hubo una tendencia a la baja en los casos en menores, anunció el subsecretario López-Gatell. Destacó que sólo 0.13 por ciento de las escuelas tuvieron alguna afectación, mientras que en las demás sólo fueron casos parciales.

“Desde que se abrieron las aulas hasta este momento no ha habido ninguna repercusión de los contagios. Fue una preocupación social y lo hemos ido presentado que no tenemos impacto negativo, la tendencia de reducción de casos también se propició en la niñez”, detalló.

Ssa aclara que sí se requerirá registro para recibir dosis anticovid de refuerzo

López-Gatell adelantó que, contrario a lo que se había establecido inicialmente, sí se requerirá un comprobante para la aplicación de la dosis de refuerzo contra covid-19, con el fin de facilitar los trámites. Llamó a imprimir su papeleta de vacunación para que sea más fácil el registro en los módulos de vacunación. “Cuando anunciamos dosis de refuerza indicamos que no se requiere registro previo. (Ahora sí y) la razón es para facilitar los procesos. Adultos mayores no queremos que estén mucho tiempo en espera. Si ya llegan con su papeleta de vacunación ya es mucho más fácil, porque sólo se agrega el lote y la fecha”, comentó.

López-Gatell acusa a senadores de querer quitar prohibición a cigarros electrónicos

El subsecretario habló sobre la inciativa del control de tabaco que busca prohibir la exportación y venta de cigarros electrónicos y vapeadores, sin embargo acusó que los legisladores están haciendo uso de “trucos” para intentar quitar la prohibición de la ley vigente, sobre los tres tipos de productos novedosos derivados del tabaco.

“Esta iniciativa aparece la palabra ‘excepto’ para excluir a cigarrillos electrónicos, para que no sean prohibidos y sólo se prohiben vapeadores. Dos inconvenientes: productos dañinos más allá de ser de tabaco son muy dañinos. El segundo es de tipo comercial, al prohibir vapeadores y no los cigarros electrónicos se establece discriminación que sería repudiada por asuntos comerciales, es un truco se pretende inducir litigio estratégico para que se quite prohibición”, explicó.