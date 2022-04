El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

Toma de casetas está en un nivel mínimo: AMLO; destaca generación de ahorros

El mandatario destacó que gracias al plan que ha implementado su gobierno para evitar la toma de casetas se ha logrado reducir la incidencia a un mínimo y se han generado ahorros “importantísimos”. Comentó que existían grupos que obtenían ingresos por mantener tomadas las casetas, pero esta situación ya no sucede.

“Se ha avanzado mucho, ya no hay estas tomas, o se han reducido, están en lo mínimo. (…) Se han logrado ahorros importantísimos desde que se echó a andar un plan para que se liberaran estas casetas que estaban tomadas. Estamos hablando de ahorros de miles de millones de pesos”, apuntó.

AMLO celebra que la UNAM analice regresar a clases presenciales

Ante el próximo inicio de las clases en educación superior, López Obrador celebró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) esté analizando volver a las aulas de manera presencial. En este sentido, comparó a la institución con el Colegio Militar, que dijo, nunca suspendió esta modalidad de enseñanza, pese a la pandemia de covid-19.

“Ya hasta celebro de que la UNAM dio a conocer que va a empezar a analizar, va a empezar a revisar si conviene el regreso a clases presenciales. Ya es un avance. A veces no son buenas las comparaciones, pero sí ayuda a entender ciertas cosas. Miren, hasta en los tiempos más difíciles de la pandemia, no dejaron los del Colegio Militar de impartir clases, no se cerraron los planteles”, destacó.