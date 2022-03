AMLO critica a Aristegui y Proceso por reportaje

El mandatario aseguró que «Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento». «En Aristegui Noticias no estamos ni a favor ni en contra de su movimiento», respondió la periodista.

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a Carmen Aristegui y Proceso por la difusión del reportaje titulado Sembrando vida y la fábrica de chocolates.

El mandatario negó que sus hijos se beneficien del programa Sembrando Vida y consideró que con la divulgación de dicho texto se busca “mancharnos”.

Aquí se expone de forma íntegra lo que dijo el presidente esta mañana:

“Hablando de los medios aprovechar para aclarar porque el Proceso y Carmen Aristegui sacaron un reportaje, sí pero ellos dos en especial, sobre un terreno que tienen mis hijos, heredados esos terrenos desde que vivía su mamá, son una herencia familiar.

“Hicieron toda una investigación mentirosa, sin fundamentos, para buscar mancharnos, con la máxima del hampa del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más aclarar que no es cierto lo que están planteando en su reportaje.

“Y también aclarar que Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento, que ellos dicen que porque son independientes y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo, que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo, entonces nada más dejarlo en claro porque luego hay confusión, se piensa que estos medios, seudo objetivos, seudo progresistas, seudo independientes, tienen vinculación con nosotros y no, ellos están haciendo su trabajo pero no tenemos identificación, no hay simpatías.

“Carmen Aristegui escribe en Reforma y pertenece al grupo que apoya al bloque conservador, entonces nada más aclararlo porque ya no estamos en los tiempos de la simulación y hay muchos que están en nuestro movimiento, que apoyan la transformación y que piensan que son personas que han ayudado al movimiento o apoyan al movimiento, no, ni cuando vivía don Julio Scherer, que lo quiero mucho, lo sigo queriendo, pero en Proceso tenían una línea editorial que no era afín a la nuestra. Además recuerdo que estábamos en plena guerra sucia, nos estaban bombardeando en vísperas de las elecciones de 2006 y la portada de Proceso fue en contra mía, la recuerdo bien porque es parecida a la campaña de ahora, de que soy autócrata, autoritario, dictador, en aquel entonces la campaña de la portada de Proceso era: el Estado soy yo. Pero eso en la época de don Julio, estoy hablando del Francisco Zarco del siglo XX según el finado Carlos Fuentes. Pero Francisco Zarco que era muy cercano a Juárez, que escribía muy bien, era un hombre de avanzada, llegó a tener diferencias con Juárez (…).

“Decirles que el terreno que tienen mis hijos son 52 hectáreas, tienen 16 hectáreas cada uno, se las entregó su abuelo, el papá de la mamá, por eso los chocolates se llaman Rocío, que era mi esposa, la mamá de mis hijos que falleció y desde entonces sembraron árboles maderables y luego sembraron cacao.

“En el sexenio pasado les ofrecieron créditos, nunca aceptaron, nunca se ha aceptado ningún apoyo del gobierno. No tienen nada qué ver con el programa Sembrando Vida, porque no he visto lo que dicen en la entrevista pero me consultó Andrés, porque le mandaron, así al estilo del periodismo muy objetivo, le mandaron un cuestionario para que lo respondiera y le daban de plazo hasta un día a tal hora y si no contestaba pues ya podían decir en el reportaje que fueron consultados pero no respondieron. Venía una pregunta ahí acerca de que, en el sentido de que el programa Sembrando vida había surgido de un agrónomo, amigo de mis hijos, que estuvo trabajando en el gobierno y que él fue quien creó el programa Sembrando vida, no, aprovecho, este programa salió de aquí, de esta cabeza, como el programa de adultos mayores salió de aquí, no está copiado de ningún lugar del mundo.

“Lo otro, imagínense, de que el programa Sembrando vida se está fomentando para que se produzca cacao y entonces la fábrica de chocolates tenga materia prima, no se miden, pero es su conservadurismo, los saca de quicio, entonces a mí me sirve esto para aclarar que estamos como, lo hacemos aquí, ¿quién es quién en los precios?, ¿quién es quién en las mentiras? y ¿quién es quién en el periodismo? Me sirve para eso.

“Durante mucho tiempo, ahora es distinto, pero la gente pensaba que Carmen Aristegui era una periodista de vanguardia, yo me quedaba callado, pero en el mismo movimiento nuestro, por respeto, pero era una especie de paladina de la libertad, yo tengo otra opinión porque cuando nosotros estábamos en la oposición me entrevistaba una vez cada 6 meses, y buscaba ponerme en entredicho, como buena periodista… conservadora”, finalizó.

Al respecto, la periodista Carmen Aristegui comentó: “en Aristegui Noticias no estamos ni a favor ni en contra de su movimiento. Este espacio es simple y sencillamente eso: un espacio de periodistas”.

“La única intencionalidad es presentar un trabajo de dos colegas independientes, Sergio Rincón y Tania Gómez, que junto con el equipo de Connectas desarrollaron esta investigación… Usted sabe que lo estimo, estimo su larga batalla por llegar a la Presidencia de la República, pero sereno, moreno, lea el reportaje y luego platicamos, y dígame usted si hay algo o no de qué preocuparse de la actividad empresarial de sus hijos“, agregó.

Con la información de: Aristegui Noticias