AMLO dice que ya se compraron todos los medicamentos

El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde Palacio Nacional.

Deben renovarse las instituciones de seguridad en Guanajuato: AMLO

El mandatario reprochó que no haya resultados en materia de seguridad en Guanajuato, “no es posible que fiscal lleve 12 años”, resaltó. Por ello, pidió una renovación en las instituciones, e hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) lo correspondiente al fuero federal.

“Debe de renovarse en Guanajuato (..) las instituciones encargadas a garantizar de la paz y la tranquilidad, es evidente que no hay buenos resultados. Es de los estados con más violencia y desde hace bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora”, dijo.