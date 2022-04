Debido a la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

AMLO está bien y se mantiene sin síntomas graves tras contagio: Segob

El titular de la Secretaría de Gobernación señaló que el mandatario se encuentra bien y se mantiene con síntomas leves, luego de que anunciara anoche que resultó positivo a covid-19.

Ómicron tiene menor probabilidad de provocar daño en pulmones: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, destacó que la variante de covid-19 ómicron tiene menor probabilidad de provocar daño en los pulmones, pues a pesar del aumento de contagios, se contempla como un catarro común.

Ómicron se está convirtiendo en la variante preponderante, dice López-Gatell

López-Gatell resaltó que, a pesar de que ómicron se está convirtiendo en la variante preponderante en México, superando a Delta, las muertes derivadas de ésta no han aumentado. Explicó que pese a que la curva de casos ha subido, sólo unos pocos acabarán en el hospital, la cual es una proporción mucho menor de lo que ocurría antes de estar vacunados.

La mitad de los adultos mayores ya tiene refuerzo de vacuna anticovid: Ssa

En cuanto al programa de vacunación de refuerzo para la población, el subsecretario de Salud dio a conocer que se tiene un avance del 51 por ciento en adultos mayores, a la vez que hizo un llamado para aplicarse la siguiente dosis y seguirse protegiendo. Recordó que hay otros grupos que también están recibiendo el biológico.

En video, AMLO envía mensaje tras contagio de covid; “me siento bien”

Durante la conferencia, el Presidente envió un mensaje a los mexicanos a través de un video, en el que dijo encontrarse bien, al mismo tiempo que descartó necesitar hospitalización. En la grabación, el mandatario se tomó la temperatura y la oxigenación para demostrar que tiene niveles normales, y sostuvo que es una de las ventajas de la nueva variante: que no propicia la enfermedad grave.

“Estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien, este mensaje es para informar sobre cómo me encuentro, pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar. (….) Me siento bastante bien, entonces creo que afortunadamente no vamos necesitar hospitalizarnos ni sufrir”, comentó.