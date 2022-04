El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde Palacio Nacional.

AMLO lamenta asesinato del presidente de Haití

López Obrador envió sus condolencias por el homicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, quien fue asesinado ayer en un ataque a su residencia. Recordó que el mandatario estuvo presente en su toma de protesta en 2018 y México iba a enviar 150 mil dosis de vacunas anticovid a Haití.

“Enviar un abrazo al pueblo de Haití por el lamentable asesinato del presidente de ese país y de su esposa, lo lamentamos mucho. (…) Es un pueblo pobre, muy necesitado de la ayuda internacional, y esto que sucedió es muy lamentable. Le rendimos un homenaje el pueblo y el gobierno de México”, apuntó.

“Aunque no le gusta a nuestros adversarios” continuará sección sobre ‘fake news’

El mandatario señaló que la sección Quién es quién en las noticias falsas continuará emitiéndose todos los miércoles durante la conferencia mañanera, sin importar si sus opositores están de acuerdo o no. “La mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria. Tenemos que actuar todos, periodistas, políticos, representantes de organizaciones sociales con apego a la verdad, porque se tiene que respetar al pueblo. (…) No utilizar la libertad de expresión como negocio, no excusarse en eso y hacer siempre un periodismo objetivo, profesional, plural”, pidió.

Encuesta posiciona a AMLO como uno de los presidentes con mejor aprobación

El jefe del Ejecutivo presentó los resultados de una encuesta telefónica a nivel mundial sobre el nivel de aprobación de los mandatarios y presidentes. En ésta señaló que se encuentra en los primeros lugares, “estamos arriba con el 66 por ciento”, destacó. “Les voy a presumir una encuesta que se hace a nivel mundial sobre los presidentes, que ya saben quién, el de Tepetitlán, está en primer lugar en aprobación”, comentó.

Consulta sobre juicio a actores políticos “no es un asunto de venganza”

Ante la cercanía de la consulta popular sobre el juicio a actores políticos, el Presidente apuntó que, aunque fue el Ejecutivo el que presentó la iniciativa, él no votaría a favor. Sostuvo que no se trata de un asunto de venganza, pues él mismo se someterá al juicio de la población, mediante la revocación de mandato. “No es una asunto de venganza, yo me voy a someter a la revocación de mandato en marzo y allí no hay porcentaje válido de participación, si pierdo me voy, no es un asunto cuantitativo”, advirtió.

Gobierno ha dado resultados, a pesar de crisis económica y pandemia: AMLO

“No nos quedamos empantanados”, dijo el Presidente ante las múltiples crisis que ha enfrentado el país durante los últimos años. Señaló que, a pesar del sufrimiento, la pérdida y los problemas, la población continúa teniendo esperanza de que la situación mejorará. “Cada vez van a haber mejores resultados, México tiene ahora mayor prestigio en el mundo, y en el terreno económico es de los países más atractivos para invertir, de los que tienen muchísimas más oportunidades de crecimiento”, añadió.

Tiene que haber una respuesta: AMLO sobre nota diplomática enviada a EU

A pesar de que el gobierno de Estados Unidos ha evitado pronunciarse al respecto, López Obrador espera que las autoridades respondan sobre el presunto financiamiento de organizaciones mexicanas en su contra. Recordó que la Constitución prohíbe a Estados extranjeros intervenir “es hasta ilegal”, advirtió. “Estamos esperando la respuesta, tiene que haber una, porque no debe, el gobierno de Estados Unidos, estar financiando a grupos francamente opositores a un gobierno legal y legítimamente constituido”, apuntó.

Vacunación en Ciudad Juárez será en 15 días

El mandatario rechazó que Ciudad Juárez haya sido excluida de la vacunación contra el covid-19 en Chihuahua, pues comentó que debido a su gran población se decidió iniciar con municipios más pequeños. López Obrador prevé que dentro de 15 días se tengan suficientes e inicie la inmunización. Además, comentó que su reunión de ayer con la gobernadora electa, Maru Campos, fue para atender necesidades del estado, “independientemente de las banderillas partidistas. Como autoridad tenemos que atender a todos, no se puede discriminar a nadie”, recordó.

AMLO asegura que se atenderán peticiones de habitantes de Aguililla

Ante las manifestaciones y las exigencias de seguridad por parte de los habitantes de Aguililla, Michoacán; el jefe del Ejecutivo anunció que ya se autorizó la instalación de un Banco del Bienestar en la región, y que se atenderán sus peticiones. “Hay que seguir atendiendo a los jóvenes y las necesidades de la gente, aprovecho para decirles a los habitantes de Aguililla que se llevó a cabo una reunión y presentaron un escrito que se va a atender, sobre necesidades para el bienestar, se va a dar respuesta y van a llegar servidores públicos”, prometió.

AMLO destaca creación de 239 mil empleos formales en julio

De acuerdo con el mandatario, en el mes en curso se han creado alrededor de 239 mil empleos formales, “han sido extraordinarios estos primeros días, es algo atípico”, afirmó.

“Estaba viendo que solo tres estados no están creciendo en empleo: estamos hablando de los inscritos al Seguro Social, es una muy buena noticia. En dos meses más, ya estamos con el número de empleos que teníamos antes de la pandemia, 20 millones 600 mil empleos”, destacó.

AMLO anuncia creación de empresa ‘Gas Bienestar’ para garantizar precio justo

Debido al aumento el precio del gas, el Presidente anunció la creación de la empresa Gas Bienestar, que dependerá de Pemex, con el fin de garantizar un precio justo y accesible para la población. Señaló que su creación busca generar una competencia económica en este mercado, e iniciará su operación en cerca de tres meses, con la venta de cilindros de 20 y 30 kilos. “A precios bajos, a las colonias, sin que estas otras empresas dejen e participar, pero va a haber competencia, porque no hay”, reprochó.

