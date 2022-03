El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

AMLO reitera ahorro de 125 mil mdp en construcción de aeropuerto en Santa Lucía

El mandatario presentó un informe sobre los avances en las obras de construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía, y reiteró que se han ahorrado 125 mil millones de pesos en su construcción, incluso con los 100 mil millones que se ocuparon para cancelar los contratos del proyecto en Texcoco. Por ello reiteró que se ha implementado una nueva política económica.

Aeropuerto en Santa Lucía tiene avance de casi 69%: Sedena

El general del agrupamiento de ingenieros en Santa Lucía, Gustavo Ricardo Vallejo, señaló que la Secretaría de la Defensa (Sedena) tiene un avance del 68.98 por ciento de la construcción del aeropuerto. Además, sostuvo que la dependencia no se rebasará el presupuesto de la obra que se dio inicialmente, aun cuando los precios de muchos materiales hayan aumentado.

En su testamento, AMLO pidió que no se use su nombre para calles o estatuas

Bajo el argumento de que “el mejor homenaje es seguir el ejemplo”, López Obrador dio a conocer que estableció en su testamento que no se podrá usar su nombre para calles, escuelas, hospitales, estatuas o demás posibles homenajes a su persona.

“Tengo escrito en mi testamento que no quiero que no se utilice mi nombre para usara ninguna calle, estatuas, para nombrar escuelas, un hospital, nada, absolutamente. Creo que el mejor homenaje que se ofrece a dirigentes, incluso a héroes, heroínas, es siguiendo su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra”, declaró.