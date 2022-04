El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde Villahermosa, Tabasco.

Gobernador de Tabasco destaca reducción en delitos en el estado

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, destacó la reducción en la incidencia delictiva en el estado, «pasamos del lugar siete de incidencia delictiva al lugar 11 con énfasis con la reducción de delitos como secuestro, extorsión, homicidio doloso».

Robo a transportistas es el único delito con tendencia al alza en Tabasco

El titular de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, afirmó que el robo a transportistas es el único delito con tendencia al alza en Tabasco, «en homicidios dolosos hasta mayo, el estado ocupa el lugar 21 con mil 307 homicidios».

En Tabasco, se han detectado 126 tomas clandestinas en lo que va del año

El funcionario indicó que en Tabasco se han detectado 126 tomas clandestinas en lo que va del año, «el trabajo que se ha hecho de vigilancia de ductos ha logrado ir identificándolas y cerrando esas tomas».

AMLO se reunirá hoy con autoridades de Tabasco sobre apoyo por inundaciones

El presidente López Obrador anunció que hoy se reunirá con autoridades de Tabasco para evaluar avances del plan de apoyo a personas afectadas por inundaciones, «ya hay un plan que se está aplicando que incluye entrega de enseres hasta el dragado de ríos; todo esto para proteger a Tabasco y evitar una nueva inundación».

Ante protestas en Cuba, AMLO llama a buscar solución sin violencia

Ante las protestas en Cuba, el mandatario llamó a buscar una solución sin violencia, por lo que también ofreció apoyo para vacunas, medicinas y comidas; además, pidió suspender el bloqueo a la isla.

«La verdad es que si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo, eso sería un gesto verdaderamente humanitario; yo veo que están interviniendo».

AMLO hace llamado a los jóvenes a que «se moderen» ante el alza en casos de covid-19

Hizo un llamado a los jóvenes a que «se moderen» y apoyen ante el alza de contagios de covid-19, «es un asunto nacional; que nos ayuden, no se trata de que se encierren, pero que se cuiden porque ahora son los más susceptibles a contagiarse».

AMLO rechaza que haya persecución política contra Ildefonso Guajardo

Rechazó que haya persecución política contra Ildefonso Guajardo, ex funcionario vinculado a proceso por presunto enriquecimiento ilícito, «nosotros no perseguimos a nadie por razones políticas, no es mi fuerte la venganza, si hay algún asunto judicial, pues tiene que ver con la fiscalía».

Con información de Milenio