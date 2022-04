El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

AMLO supera su contagio de covid-19 y vuelve a la conferencia matutina

Luego de aislarse por una semana tras anunciar el lunes pasado que había resultado positivo a una prueba de covid-19, el mandatario regresó a su conferencia mañanera de manera presencial. Aseguró que se encuentra bien y señaló que su contagio demuestra que la variante ómicron es menos grave que sus antecesoras.

“Iniciamos esta conferencia, ya salimos del contagio, nos fue bien, es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad que la anterior, la Delta, en síntomas, y en tiempo de recuperación. Esto es bueno, no nos espantemos, de todas formas hay que cuidarnos y evitar el contagio porque, eso sí, se trata de una variante muy contagiosa”, comentó.

AMLO reconoce que “están creciendo mucho” los contagios de covid en el país

Tras su regreso a la conferencia matutina, López Obrador reconoció que los contagios de coronavirus están creciendo mucho, sin embargo, destacó que no ocurre lo mismo con las muertes. Por ello, hizo un llamado a la población a vacunarse y a aplicarse la dosis de refuerzo para prevenir hospitalizaciones.

“Están creciendo muchos los contagios en el país, no así las hospitalizaciones, y lo más importante, no hay incremento en fallecimientos, eso es muy importante. Lo que ayuda mucho es la vacuna y no dejar de aplicarnos la vacuna de refuerzo, con es vamos a lo seguro”, llamó.

AMLO descarta que ola de contagios por ómicron afecte a economía como

Delta Contrario a lo que ocurrió con la variante Delta, la economía nacional no se verá afectada ante el aumento de casos de covid-19 por ómicron, sostuvo el Presidente. Explicó que la pérdida de empleos se debe a las prácticas de empresas que buscan no pagar prestaciones, sin embargo, es una situación transitoria.

“Aun con esta nueva ola de contagios no se ha detenido el crecimiento de la economía, hay afectaciones en restaurantes, en ciertos negocios, pero es transitorio, no va a durar, no veo que se presente la misma situación de la variante Delta, que sí hubo muchos despidos, no van suceder eso”, insistió.

Hacienda puso a disposición de Pemex dinero para compra de refinería Deer Park

La Secretaría de Hacienda puso a disposición de Petróleos Mexicanos (Pemex) alrededor de 20 mil millones de pesos para que en los próximos días se complete la compra de la refinería de Shell, en Deer Park, Texas. Así lo informó el jefe del Ejecutivo federal, quien adelantó que el director de la paraestatal, Octavio Romero, será el encargado de cerrar la operación.

“Sobre la refinería: ya se está avanzando en la compra, yo pienso que en unos días más ya vamos a informarles cuándo se lleva a cabo el pago, ya se cuenta con el dinero, 20 mil millones de pesos están disponibles para que Pemex los use. (…) Hacienda puso a disposición de Pemex el dinero”, declaró.

Secretaria de Energía de EU visitará México esta semana, anuncia AMLO

La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, visitará México esta semana, donde se reunirá con su homóloga, Rocío Nahle, así como con el presidente López Obrador. El mandatario no descartó que se discutan temas como la reforma eléctrica y, si es necesario, dijo que le explicará el por qué de la iniciativa; “si hace falta y si ella quiere conocer mi opinión se la voy a dar con mucho gusto”. “Va a estar la secretaria de Energía de Estados Unidos en México esta semana, vamos a recibirla y a atender asuntos de interés, no tengo claro el programa, lo tiene Relaciones, pero yo no la conozco. Sé que voy a recibirla, va a reunirse con la secretaria de Energía, con el secretario de Relaciones Exteriores y la vamos a recibir aquí en Palacio”, adelantó.

Si consejeros del INE “hacen un esfuerzo”, se puede hacer la revocación de mandato

López Obrador comentó que al Instituto Nacional Electoral (INE) le urge un plan de austeridad, pues si los consejeros hacen un esfuerzo se podrían llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. Insistió en que el organismo autónomo cuenta con los recursos para hacer el ejercicio democrático, situación que fue demostrada luego de la propuesta de recortes que presentó el gobierno la semana pasada.

“Si se hace un esfuerzo de parte de los consejeros del INE se puede llevar a cabo la consulta para la revocación de mandato

