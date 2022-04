AMLO va contra delegaciones de secretarías

Al ser cuestionado sobre la posible desaparición de los delegados del Gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que hay algunas que “no tiene razón de ser”.

“Lo cierto es que no queremos que haya delegaciones de las dependencias federales porque abundaban y se han ido quitando, pero todavía no terminamos de llevar esa reforma administrativa. Hay delegaciones que no tiene razón de ser”, dijo en su ‘mañanera’.

Asimismo, explicó que las delegaciones se utilizan como ‘premios de consolación’ a los aspirantes políticos que tenían malos resultados en las elecciones.

Además, remarcó que el objetivo es reunirse con los gobernadores entrantes a fin de trabajar directamente con ellos.

Con la información de: El Financiero