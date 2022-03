Asaltan a persona de la tercera edad en Copainalá

Grupo de personas en estado de ebriedad asaltó a una persona de la tercera edad

Ramiro Gómez/Corresponsal Diario de Chiapas

Copainalá, Chiapas.- En el auditorio de basquetbol, a un lado del centro de salud de Copainalá, un grupo de personas en estado de ebriedad asaltó a una persona de la tercera edad, a quien le arrebataron un morralito donde traía la compra de su canasta básica, la credencial de elector y unas cuantas monedas.

La señora Silvia Sánchez Villalobos, de la Ribera Benito Juárez, esposa del señor Jesús Castellano Santos, pide a las autoridades locales busquen a los delincuentes para recuperar el morralito que le robaron a su esposo justo cuando se disponía a esperar la ruta que lo trasladaría a su comunidad.

“Ayer como las cuatro de la tarde le quitaron a mi esposo su morral y su cartón que compró sus cosas, y ahí en el morral está su sal, azúcar, frijol, coliflor, su credencial y unas moneditas que él guardaba ahí, si no quieren entregar las cosas que tenía, aunque sea la credencial que me lo den y no puede ser que lo perdamos porque son útiles”, explicó.

Sánchez Villalobos dijo que su esposo gastó más de 500 pesos para comprar estos productos mencionados que le serviría este fin y la próxima semana, sin embargo, los ladrones se llevaron todas sus compras que realizó Castellanos Santos.

Ante estos hechos, Sánchez Villalobos pide mayor vigilancia y seguridad en las principales calles de Copainalá.