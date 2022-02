Chiapas cumple 23 días sin defunciones por COVID

Rutilio hizo un llamado a no bajar la guardia en estas fechas festivas, ante una posible cuarta ola

M de R / Diario Multimedia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Desde la mesa de seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el llamado a seguirse cuidando del COVID-19. Detalló que a pesar de que Chiapas va bien y se están cumpliendo 23 días sin ninguna defunción, rebasando las tres semanas, eso no quiere decir que el peligro haya desaparecido, el riesgo sigue presente.

“Vienen días de muchas fiestas, posadas, reuniones familiares, festejos, por favor no bajemos la guardia, nos sigamos cuidando, porque en algunos países llegó la cuarta ola de esta enfermedad y me he informado que en algunos estados del país ya están aumentando las infecciones, así que no nos confiemos, es un virus muy contagioso”, concluyó.