Colectivo vs automóvil

Un lesionado y daños materiales, el saldo

Darinel González/Corresponsal Diario de Chiapas

Tapachula, Chiapas.- Alrededor de las 8:45 horas, un automóvil particular marca Chevrolet, el cual era dirigido por Paolo “N”, se impactó contra un colectivo Nissan, tipo Urvan, que circulaba sobre 8ª avenida Sur y 18ª calle Poniente, colonia San Sebastián.

Las primeras investigaciones señalan que el responsable fue el conductor del vehículo particular, quien no hizo alto total en la vía de preferencia, ocasionando el choque sorpresivo al transporte público. Del incidente, una pasajera resultó lesionada, sin embargo, no necesitó ser trasladada al hospital. Mientras tanto, autoridades de Tránsito realizan las diligencias pertinentes para dictaminar los hechos.

Más información en la edición de mañana.