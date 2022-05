Continúa Chiapas en semáforo verde

REC llamó a no bajar la guardia y seguir con las medidas sanitarias ante el COVID

M de R / Diario Multimedia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que el día de ayer la entidad se mantuvo en semáforo verde, por lo que Chiapas va bien, pero no hay que bajar la guardia, se deben seguir tomando los cuidados que han indicado los expertos de la salud: lavarse las manos, no tocarnos la cara, guardar la sana distancia, el uso de cubrebocas y no acudir a eventos masivos, ya que estos son la principal fuente de contagio del COVID-19.