Desplazados bloquean vía a SCLC

Habitantes de Santa Catarina exigen una solución a su demanda, desean regresar a casa

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas , Chiapas.- Desplazados de la colonia Santa Catarina de San Cristóbal de Las Casas, iniciaron un bloqueo total en el kilómetro 46 de la carretera de cuota San Cristóbal- Tuxtla Gutiérrez, la mañana de este lunes.

Los inconformes dijeron que esta movilización es ante la cerrazón de las autoridades, ya que no les han atendido sus demandas de poder retornar a sus hogares.

Indicaron que ellos son los fundadores de esa colonia y ahora son desplazados. «Estuvimos dialogando con el gobierno antepasado y tratamos de regularizar el predio pero no se pudo solucionar en un principio, por ello pedimos una mesa de negociación pero con carácter resolutivo, porque son más de 6 años y no nos han solucionado nada».

Pidieron al gobierno del estado y a las autoridades competentes que les permitan el retorno seguro a Santa Catarina. Aseguraron que no se van a retirar hasta que los atiendan.

Destacaron que hasta el momento no han sido atendidos por ninguna autoridad municipal, estatal o federal. «Nosotros no queremos dañar a terceras personas, pedimos la solución de nuestras demandas, la mayoría ya no podemos seguir pagando renta, pedimos el retorno o alguna otra solución que nos dé el gobierno».

Finalmente, dijeron que la manifestación es de manera pacífica y que si llegaran a ser desalojados responsabilizarán a las autoridades. «Somos más de 200 personas las desplazadas, desde el 10 de agosto de 2015, en ese entonces fuimos desalojadas 65 familias con el paso del tiempo fueron desalojados más, los que hoy habitan Santa Catarina están armados, venden drogas y se apropiaron de nuestras casas».

Cabe destacar que elementos de la Policía Municipal y Estatal permanecen a unos metros de dónde están las personas que realizan el bloqueo.