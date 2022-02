Díaz Guillén se reúne con militantes en Chamula

Continúan con la brigada para recolectar firmas para la revocación de mandato

San Juan Chamula, Chiapas.- En la asamblea Municipal de militantes y fundadores de Morena del municipio de Chamula, municipio emblemático de la zona altos de Chiapas, el consejero nacional y secretario de Organización de Morena en Chiapas, Jorge Horacio Díaz Guillén, asistió a invitación de los comités seccionales de dicha localidad.

Estuvieron presentes, Erika Dorantes, consejeros del distrito 5 y activistas de Morena, como Carlos Herrera, así como los coordinadores Seccionales para informar sobre los resultados obtenidos en el pasado proceso electoral, en el que perdió la Presidencia Municipal el partido. Los militantes de Morena aceptaron que dejaron de hacer lo necesario para obtener el triunfo en Chamula, pero señalan que no se consensó la candidatura y se impuso la voluntad de unos pocos, pero que jamás dejaran de apoyar al presidente de la República, destacando que avanzan sobre la recolección de firmas de la revocación de mandato y con la reorganización de las estructuras de Morena. Mencionaron que se están haciendo brigadas con visitas casa por casa en barrios y colonias, a pesar que existe malestar de la militancia por las pasadas elecciones. “Seguiremos trabajando por el partido y con todo el apoyo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, porque los militantes de Chamula “reconocemos la voluntad del Gobernador de impulsar el bienestar social de la población, la inversión en infraestructura y respetar la cultura, costumbre y tradición de los pueblos originarios”, afirmaron.

Díaz Guillén, recordó uno de los principios del movimiento, “no se olviden los militantes y dirigentes de nuestro partido, NO AL GOBIERNO RICO CON PUEBLO POBRE, los robos monumentales de recursos públicos fueron acompañados por el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario y los gobernantes enriquecidos, han sido la insultante contraparte de la pobreza de millones de mexicanos”, exclamó.

“El saqueo del presupuesto y los lujos faraónicos de los altos funcionarios consumieron los recursos que debieron emplearse en el cumplimiento de las obligaciones del Estado para con la población, particularmente con las personas más desposeídas, recordemos, pugnamos por poner fin a los dispendios con una política de austeridad republicana. En Chiapas desde el inicio de su administración se ha implementado las políticas de austeridad con el gobierno de Rutilio Escandón, en unidad avanzaremos en la consolidación de la 4 Trasformación en Chiapas”, continuó.

Díaz no dejó la oportunidad de mencionar un acuerdo de la militancia de Morena en Chiapas para darles el mensaje en la comunidad de Chamula: “debemos respetar, hoy y siempre, a los pueblos originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la autodeterminación y a la preservación de sus territorios; como partido, propugnamos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de las personas adultas mayores y el derecho de las juventudes a tener un lugar en el mundo; rechazamos toda forma de discriminación por características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación y preferencia sexual. Propugnamos un modelo de desarrollo respetuoso de las personas y el hábitat, equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las modalidades y singularidades económicas regionales y locales y consciente de las necesidades de los habitantes futuros del país, a quienes no podemos heredar un territorio chiapaneco en ruinas”, concluyó.