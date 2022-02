Luego de dejar en el camino al Toluca, los Pumas se dicen listos para recibir al América en la cancha de Ciudad Universitaria en los cuartos de final del Grita México 21 de la Liga MX.

“Venimos muy motivados, mejor cierre no pudimos haber tenido y eso nos da mucha confianza para enfrentar este partido. Sí, para mí fue fundamental cerrar de la mejor manera, nosotros empezamos al revés y cerramos mejor que todos”, indicó Arturo Ortiz.

El Palermo aseguró que en Coapa deben estar inquietos por la actualidad del cuadro auriazul, a sabiendas de que la recta final del torneo regular no fue la mejor para las Águilas.

“Creo que eso les preocupa, el saber que venimos cerrando mejor que ellos. En estas instancias es más importante ganar a pesar de jugar bien o mal, claro que cuentan las formas, pero lo principal es ganar”, sentenció.

Por otro lado, Ortiz afirmó que el valor de la plantilla americanista no cuenta una vez que suena el silbatazo inicial, pero lo que sí tiene valor es la afición felina, que a decir del zaguero será un factor a tomar en cuenta, tanto en el duelo de ida, como en la vuelta.

Eso no vale, el dinero no cuenta, el valor de la nomina no juega, lo que vale es lo que hagamos o dejemos de hacer en la cancha, al final solo somos once contra once. Jugando en CU o en el Azteca, no tengo dudas que vamos a ser locales, la afición es muy importante para nosotros y se siente en estos momentos, entonces eso va a pesar mucho también”, concluyó.

Los Pumas lograron el primer objetivo del torneo, acceder a la Liguilla del Grita México, Apretura 2021. El siguiente objetivo es acceder a las semifinales del campeonato, pero antes deberán medirse al América en los cuartos de final, en una edición mas del Clásico Capitalino.

Hoy los ánimos en el equipo auriazul están por lo alto, a diferencia de los primeros dos tercios del torneo regular en donde el equipo se ubicaba en los últimos lugares de la tabla.

“Hay cierto respeto de ambas partes como rivales, más allá de lo que se diga afuera, siempre en el futbol hay rivalidad y hay que tratar de que se mantenga dentro del campo. Sí, obvio se vive distinto, pero no solo por el América, sino por el contexto de lo que implica para nosotros el partido”, manifestó.

Con poco tiempo de descanso el equipo afina detalles para encarar este encuentro, aunque el poco tiempo de descanso podría ser un factor a favor, comento Freire.

“No hemos tenido mucho tiempo para trabajar porque venimos de jugar, pero eso te hace entrar a una dinámica de juego distinta y a la hora de enfrentar a este tipo de rivales te da un plus porque vienes con esa inercia”, finalizó.

Desde que debutó en el máximo circuito, en agosto del 2020, el canterano de los Pumas, Erik Lira vive su segunda Liguilla. En el Guardianes 2020, el equipo comandado por Andrés Lillini llegó a la final ante León, pero al torneo siguiente no accedieron.

Enfrentar al América en los cuartos de final es un partido especial para Lira, su pasado auriazul le exige la victoria ante uno de los máximos rivales.

“Uff! Yo estoy muy ilusionado y emocionado, estoy ansioso también, desde pequeño. Desde los 10 años que llegue aquí nos han dicho que ante los de amarillo no se puede perder y no se puede perder, entonces hay que salir a matarte todos juntos como equipo”, manifestó.

Con la información de: Excélsior