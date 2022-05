En Nezahualcóyotl asesinan a familia

Una mujer identificada como Susana “N” perdió la vida y dos personas más resultaron lesionados

Una familia fue atacada a balazos dentro de un vehículo en la colonia El Sol, en el municipio de Nezahualcóyotl, cuando se encontraban dentro de un vehículo. En el ataque, una mujer identificada como Susana “N” perdió la vida y dos personas más resultaron lesionados.

De acuerdo con reportes, vecinos de la colonia dieron aviso a las autoridades debido a que se escucharon varios impactos de arma de fuego, durante las primeras horas de este viernes.

Policías que realizaban rondines por la zona se acercaron al punto y localizaron una camioneta marca Nissan, tipo X-trail, color, gris, con placas de circulación RBK527 del estado de Morelos.

En el interior se encontraba la mujer con un impacto de arma de fuego en el cuello y dos personas más; un adulto mayor de 75 años y un menor de tan solo 10 años.

Los uniformados dieron aviso a los servicios de emergencia, quienes acudieron para brindarle los primeros auxilios a las víctimas, sin embargo, la mujer ya no contaba con signos vitales.

En tanto el menor y el adulto mayor fueron trasladados al Hospital General Gustavo Baz Prada, ubicado en la avenida Bordo de Xochiaca, donde reciben atención médica especializada.

Primeros respondientes informaron que en el lugar localizaron ocho casquillos percutidos. La zona quedó resguardada y más tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició con las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

Hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos, el o los presuntos responsables lograron escapar del sitio, pero continúan las indagatorias para dar con su paradero. Autoridades no aclararon las causas del ataque, sin embargo, no se descarta que hayan sido víctimas de un asalto.

Con información de: Milenio