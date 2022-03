Hartazgo por bloqueos y crisis migratoria

Piden empresarios y ciudadanía que se castigue conforme a ley

José Cancino / Diario de Chiapas

Tapachula, Chiapas.- Diversos sectores de la sociedad tapachulteca lamentaron no haber sido escuchados por el gobierno federal y el INM, ya que a tiempo advirtieron que las estrategias implementadas para atender el fenómeno migratorio del último par de años eran erróneas y lo único que conseguirían era un estallido social como el que se vive actualmente, donde los mismos ciudadanos han empezado a actuar por propia mano.

El exdirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Costa de Chiapas, José Antonio Toriello Elorza, dijo que la participación de activistas agitó a la mayoría de migrantes, con el pretexto de buscar un amparo por un juez Federal que les permitiera movilizarse hasta la frontera norte.

También provocó que los extranjeros rezagados en Tapachula copiaran el esquema violento, al grado de agredir a los elementos del INM y la GN, para exigir las mismas condiciones que les dieron a los migrantes que fueron guiados por los activistas ya mencionados.

Por otro lado, a través de las redes sociales, la ciudadanía pide castigo con cárcel para quienes promovieron estas salidas y bloqueos carreteros en diversos municipios de la costa, ya que han provocado pérdidas económicas millonarias, por lo que pidieron ejercer mano dura para restablecer el orden, pero al no encontrar respuesta son los mismos ciudadanos quienes se han organizado para garantizar el libre tránsito, derecho que se plasma en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

El objetivo es que se haga respetar la Ley de INM y cuidar que no pisoteen la soberanía, para que los extranjeros que están por llegar a México no cometan estos mismos atropellos que van en prejuicio de la población, ya que se sabe que aún existen más de 10 mil haitianos regados por Panamá que podrían llegar en los próximos días.

“Ya no queremos que los extranjeros hagan más disturbios en México y que la CNDH respete nuestros derechos y recomiende a los Consulados de Haití, Guatemala y Honduras para que los regresen a su país de origen, no que pugnen por el famoso derecho de «no devolucion» por ser solicitantes de Refugio del COMAR, es necesario que ayuden a cooperar con las autoridades Mexicanas y no se conviertan en una piedra en el zapato, ya que apoyan a los extranjeros indocumentados que hacen estos actos de vandalismo en nuestro país”, finalizaron.