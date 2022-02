Imparables los asaltos en la Región Valle

Sujetos armados robaron un camión refresquero, se llevaron 25 mil pesos

Marcos Ramos / Corresponsal Diario de Chiapas

Jiquipilas, Chiapas.- Con lujo de violencia fueron asaltados la tarde de este lunes empleados de la empresa refresquera Pepsi, cuando transitaban en una zona rural perteneciente a este valle jiquipilteco.

De acuerdo con los datos obtenidos, al anochecer, cuerpos policiacos se dirigieron al tramo carretero Benito Juárez-La Florida, donde a mitad de camino estaba aparcado un camión marca Mercedes Benz propiedad de la empresa citada, el chofer de nombre Germán «N», les confirmó lo sucedido.

«Cuando me di cuenta ya tenía a dos sujetos armados junto al camión, me atravesaron la moto y me obligaron a detenerme, luego me pidieron el dinero que traía de la venta del día, y yo temiendo por mi vida, les di 25 mil pesos en efectivo «, dijo el chófer.

El agraviado dijo que aparte del dinero, los delincuentes se llevaron también la batería de la unidad.

Al no haber nada más que hacer, los uniformados invitaron al agraviado a presentar su denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público en contra de quien resulte responsable del delito de robo ejecutado con violencia para que la instancia competente pueda actuar en consecuencia.