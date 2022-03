INE aprueba lineamientos para la revocación de mandato

Uno de los criterios de los lineamientos es que únicamente las y los ciudadanos, o alguna organización ciudadana, podrán solicitar la revocación de mandato del 1 al 27 de octubre

?

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos de revocación de mandato que prevén la votación el 27 de marzo y prohíben que sean los partidos, gobiernos o poderes los que soliciten este ejercicio o recauden firmas; además de que será el Consejo General el que defina la pregunta para determinar si el presidente Andrés Manuel López Obrador continúa o no su mandato, lo que podría revertir el congreso en la ley secundaria.

Estos lineamientos, emitidos ante la ausencia de una ley secundaria que el Poder Legislativo tenía la obligación de emitir desde hace 436 días, indica que el INE definirá y aprobará la pregunta con la que se preguntará si el Presidente de la República perdió la confianza de la ciudadanía por lo que no podría concluir su mandato.

Sin embargo, fueron insistentes en que estos lineamientos se ajustarían si el Congreso cumple con su responsabilidad de aprobar la ley secundaria como lo fijó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en los primeros 30 días de septiembre. El consejero Uuc-kib Espadas incluso pidió a las y los legisladores que cumplan su deber porque las y los consejeros no deben ni quieren elaborarla.

“Yo no quiero ser parte de la elaboración de la pregunta, es de las cosas más ácidas que trae este proceso, no nos toca. Es un deber y una carga que corresponde a la legislatura, solo con enorme pesar tendría que participar yo en la elaboración de la pregunta si el Congreso no legisla».

“¡Por favor! Apártennos, no queremos reglamentar lo que no es nuestra función, nos vemos forzados y forzadas a ello, ¡por favor, legislen! Hagan que lo que no ven bien en estos lineamientos desparezca, mientras eso no ocurre, tendremos que ser nosotros los que carguemos con eso”, insistió el consejero.

Otros de los criterios de los lineamientos es que únicamente las y los ciudadanos o alguna organización ciudadana podrán solicitar la revocación de mandato del 1 al 27 de octubre, y recolectar firmas del 1 al 15 de noviembre.

Señala que queda prohibida la intervención en cualquiera de las etapas de partidos políticos nacionales y locales, agrupaciones políticas nacionales o locales; poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o ayuntamientos; dependencias, entidades y organizaciones de la administración pública federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, o los organismos de gobierno de la Ciudad de México; los organismos autónomos nacionales y estatales; los partidos, personas físicas o morales extranjeras u organismos internacionales”.

Por lo que el Presidente de la República tampoco podría promover la revocación como pretendía, al ser una propuesta inicial que planteó desde su campaña.

El PRI y el PRD se manifestaron en contra al señalar que esto «deja la puerta abierta a la construcción de cualquier organización ex profeso para participar meramente en al revocación de mandato, es decir, organizaciones al vapor”. Por lo que solicitaron incluir un lineamiento que comprobara antigüedad de estas organizaciones pero fue rechazado.

Los lineamientos establecen que una vez que las organizaciones interesadas logren las firmas necesarias, se lanzará la convocatoria 12 de enero y la votación será 70 días después, es decir, el 27 de marzo de 2022. Del 12 de enero y hasta tres días de la votación, los partidos políticos podrán hacer promoción y difusión de la revocación de mandato.

El INE dará aviso al Presidente de la República cuando se tenga la petición formal de la ciudadanía, se le informará si requiere los requisitos necesarios y cuando se emita la convocatoria correspondiente.

El documento señala que “los partidos no podrán contratar espacios en radio y televisión pero podrán usar los tiempos asignados como prerrogativas, para fijar su posición sobre la revocación de mandato”, en lo que el PAN y el PRD acusaron incongruencia.

“Es una contradicción que no permitan uso de recursos públicos pero sí prerrogativas, o esta revocación de mandato es ciudadano o no lo es, no es a medias, que por una parte son los ciudadanos y después los partidos”, acusó el PRD.

En octubre, la Comisión de Fiscalización emitirá los lineamientos para fiscalizar los gastos que realicen los partidos y agrupaciones políticas, plazos para presentar estos reportes y límites de financiamiento privado.

Las y los mexicanos en el extranjero podrán votar vía electrónica, para lo que el INE deberá emitir lineamientos el 15 de diciembre.

El INE aprobará el diseño de papeleta, pregunta, estrategia y criterios de promoción. La acreditación de representantes generales y ante casilla de partidos políticos y a más tardar el 20 de febrero de 2022 estará definida la ubicación de las casillas.

LG

Con información de: Milenio