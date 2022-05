Libertad para integrantes del FNLS

Venturino y Asunción llevan 2 años como presos políticos

Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Venturino y Asunción, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), llevan dos años en condición de presos políticos, por lo que exigieron su liberación inmediata.

A través de un comunicado, el FNLS indicó que este jueves 21 de octubre se cumplen dos años de la detención arbitraria de Asunción Gómez Sánchez y Venturino Torres Escobar, dos años de permanecer en condición de presos políticos, quienes fueron encarcelados no por cometer un delito sino a manera de castigo por pertenecer a una organización popular e independiente y por luchar por los derechos del pueblo.

“Ambos compañeros son acusados de despojo de tierras, delito que nuestros compañeros no cometieron, por el contrario, ellos son víctimas de ese delito que les fabricaron, está totalmente demostrado que el gobierno federal y sus instituciones maniobran las leyes con fines represivos, la detención de nuestros compañeros no tiene fundamento ni sustento, ellos tienen sus documentos en regla que acreditan que el supuesto despojo no existe», indicó.

Dijo que el próximo 25 de octubre, el Juez programó la audiencia de juicio, y que existe un riesgo latente de que se consume esta injusticia al dictarles sentencia condenatoria, por ello, no se detendrán para evidenciar que lo que sucede con Venturino y Asunción es a todas luces una violación a los derechos humanos, principalmente al derecho a la libertad, libertad de expresión, organización y libre manifestación de ideas.

“Exigimos la libertad de los presos políticos, y no nos detendremos porque a todas luces lo sucedido con nuestros compañeros es una injusticia, Venturino y Asunción son víctimas de la política represiva del gobierno federal, por eso, no desistiremos hasta verlos en libertad», concluyó.