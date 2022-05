Llamado a reforzar vacunación contra COVID

Hoy es el momento de hacer de ese ejercicio del poder público en el nivel municipal un espacio virtuoso a favor de la de la salud, dijo

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, llamó desde los Altos y Ocosingo a las autoridades municipales entrantes en Chiapas y a líderes de organizaciones sociales a trabajar en coordinación, a fin de reforzar el Plan de Vacunación contra COVID-19, en beneficio de las chiapanecas y chiapanecos.

Zoé Robledo y diversas autoridades municipales de Ocosingo se reunieron este jueves con líderes de organizaciones, ejidos y comités en donde se manifestó la disposición de unir fuerzas, a fin de sensibilizar a la gente sobre la importancia que tiene la inmunización.

En reunión en la Asociación Ganadera Local de Ocosingo, el director general del IMSS invitó a los líderes de diversas organizaciones a sumarse a este esfuerzo, ya que este municipio es el más rezagado en la inmunización al interior del estado.

“Hoy yo se los digo, en el Seguro Social y en todo el Sistema de Salud las personas que están hospitalizadas, que están graves, son las que no se habían vacunado”, dijo.

Subrayó que la inmunización contra el virus del SARS-CoV-2 es lo correcto, “lo más noble, lo más solidario y más fraternal” que se pueda hacer.

“Si no se han vacunado, vacúnense, si conocen gente que no se han vacunado, díganles por qué no lo han hecho, porque esta es una enfermedad que ha causado mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha muerte y ya queremos salir de eso”, expresó.