Lo extraño de las manifestaciones en Ocosingo

Tienen el sello de Alfredo Vázquez Vázquez

Ocosingo, Chiapas.- El pueblo necesita estar informado y al tanto de todo lo que ocurre, más en estos días de procesos electorales donde no se define a ningún candidato, mucho menos en qué partido político jugarán.

Extraños momentos se viven en Ocosingo, no es una casualidad, los últimos movimientos y protestas sociales tienen nombre y apellido, el diputado federal con licencia Alfredo Vázquez Vázquez es el actor intelectual de todo esto; la forma desmedida en que se ha conducido para obtener la candidatura a presidente municipal por Morena no tiene precedente.

El gran artífice de que en Ocosingo se desestabilice es Alfredo Vázquez, los dos años y algunos meses del gobierno de Jesús Oropeza no existió una sola inconformidad por la forma en que fueron atendidos, ya que como alcalde se esforzó por llegar a resolver los problemas de Ocosingo, de las familias y en mayoría las comunidades.

Este día, un grupo de personas allegadas a Alfredo Vázquez pretende a toda costa hacer ver que el bello Ocosingo está de cabeza, pero no es así, Ocosingo goza de paz y tranquilidad, nada más que lo quieren ensuciar por juegos políticos perversos, a estas alturas organizar una manifestación por parte de Alfredo Vázquez Vázquez es una burla al sistema, el diálogo y la voz es lo que debe prevalecer para resolver los conflictos. No debemos caer en este juego y que un hombre sin escrúpulos por obtener una candidatura no debe empezar a dañar a Ocosingo.

Ciudadanos de la cabecera municipal reprobaron este acto ruin y traicionero y señalaron que no van a caer en chantajes de un hombre que quiere dividir Ocosingo, “merecemos vivir bien sin que nadie atente contra el pueblo, la economía, pero lo más sagrado las familias”.