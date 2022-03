López Gatell no actuó como científico, sino como mercenario del Presidente: PRD

La coordinadora perredista en San Lázaro aseguró que los informes del subsecretario fueron una estrategia de desinformación y manipulación con fines políticos.

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, acusó que la actuación del subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, al frente de las conferencias de prensa vespertinas durante la pandemia de covid-19 quedará marcada por la manipulación, irresponsabilidad e insensibilidad, pues actúo como un mercenario al servicio del Ejecutivo federal, y no como un científico.

“No fue un ejercicio de transparencia, sino una estrategia de desinformación y manipulación con fines políticos para ocultar el verdadero impacto de la crisis sanitaria previo a las elecciones.

“López-Gatell no actuó como científico, sino como mercenario al servicio del Presidente, que en lugar de atender las más elementales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y usar las experiencias de otros países para contener la pandemia; la utilizó como pretexto para desviar recursos -que deberían emplearse en el sector salud y compra de equipo y medicinas-, a sus megaproyectos inviables”, señaló.

Mediante un comunicado, la diputada perredista informó que sus informes fueron una estrategia de desinformación y manipulación con fines políticos que “tuvo graves consecuencias, porque de haber actuado más rápido y atender las reiteradas recomendaciones de la OMS, en México no se hubieran registrado miles de muertos”.

“Y de manera irresponsable Gatell fue cómplice de estas decisiones al no respaldar el uso del cubreboca, ocultar las cifras reales de contagios y decesos, sumarse a las descalificaciones contra quienes advertían que la política de salud no era correcta y no tener el valor de decirle a López Obrador que se estaba equivocando”, precisó la Diputada Federal por Jalisco.

Finalmente, Juárez Piña demandó la creación de una Comisión Especial en la Cámara de Diputados que “investigue la actuación de Hugo López-Gatell, los recursos que se destinaron, las acciones que se implementaron para contener la pandemia y las cifras reales de contagios y decesos; porque las y los mexicanos tenemos derecho a la verdad.”

Con información de Milenio