Mujer incendia su habitación

No soportó el abandono de su esposo.

Jorge Martínez / Diario de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Una mujer de aproximadamente 40 años de edad, incendió su habitación la tarde de este martes luego de ser abandonada por su pareja.

Vecinos realizaron el reporte al número de emergencia 911, mencionando que se escuchaban explosiones y salía humo de una vivienda en la Calle de la Montaña número 175 de la colonia Las Águilas.

Personal del cuerpo de bomberos acudió al lugar para sofocar las llamas que consumían la habitación; en el recuento de los daños se quemó un colchón, una computadora, ropa y varios muebles.

La propietaria de nombre Jeny «N» resultó con crisis nerviosa y fue atendida por paramédicos voluntarios del Grupo de Auxilio Especializado de Chiapas (GAECH) pero lo peor, llegó después de ver a su ex pareja, ya que la mujer comenzó a reprocharle que sólo llegó porque se incendiaba la casa y no por ella, le advirtió que no lo quería ver, que mejor se retirara del lugar.

Finalmente, la mujer fue trasladada a otro lugar por sus familiares.