El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Batallón de Infantería 52, en Guadalupe, Zacatecas.

“No están solos”, dice AMLO a habitantes de Zacatecas ante violencia

Ante la ola de violencia que azota Zacatecas, el mandatario hizo un llamado a los habitantes del estado para asegurarles que no están solos, pues el gobierno federal ayudará a garantizar la seguridad. Por su parte, David Monreal, gobernador de la entidad, agradeció apoyo de la Federación.

Homicidio en Zacatecas tiene tendencia al alza: Sedena

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Luis Cresencio Sandoval, destacó que el homicidio doloso, así como una gran parte de los delitos de alto impacto, tienen una tendencia al alza. Apuntó que la entidad ocupa el quinto lugar en incidencia, mientras que los crímenes se concentran en tres de los municipios más poblados.

Sedena: En Zacatecas hay 9 municipios sin policías; seguridad en la zona se reforzará

Sandoval González? señaló que se detectaron nueve municipios en Zacatecas que no cuentan con policías, por lo que, además de los efectivos ya considerados en el despliegue de militares, se reforzará con la presencia de la Guardia Nacional en dichas localidades, para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

Violencia hacia las mujeres no es normal: secretaria de Seguridad

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, insistió en que la violencia de género no es normal, por lo que se han implementado acciones para prevenirla, atenderla, castigarla y erradicarla.

“La violencia no es normal, no es natural, educar para la igualdad erradicar machismo y misoginia de las relaciones humanas aspiramos no a la confrontación, sino al diálogo y respeto. La lucha continua todos los días, (…) tenemos el compromiso de impulsar que las leyes se respeten y ejerzan, la tarea no es menor, vamos juntas”, llamó.