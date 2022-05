Personas que se contagian de Ómicron logran inmunidad contra variantes covid: López-Gatell

Las personas que se contagian con la variante Ómicron de covid-19 logran tener inmunidad contra las variantes ya existentes, reveló Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario publicó el fragmento de una entrevista que le concedió al canal de YouTube Rompeviento TV, donde también enfatizó que el mejor camino para obtener anticuerpos contra el coronavirus, es vacunarse.

“Para no dejar lugar a confusión de personas que pudieran pensar, pues mejor me infecto, en vez de ir al puesto de vacunación, la respuesta contundente es no lo haga, porque el riesgo de enfermar y padecer enfermedad grave también tiene variantes individuales.