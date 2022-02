Se ha avanzado en protocolos sanitarios para regreso a clases presenciales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador da inicio a La Mañanera desde el Salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

En promedio, gobierno vacuna a 700 mil personas diarias

El mandatario abrió su conferencia con temas de salud, y destacó que se aplica alrededor de 700 mil dosis de la vacuna contra el covid-19 en México. Por ello, reiteró su compromiso de inmunizar a toda la población adulta antes de octubre. “Necesitamos seguir con la vacuna. Estamos vacunando en promedio a 700 mil personas diarias, hay días de más de un millón de personas diarias, entonces vamos a escuchar”, apuntó.

México ha recibido 54.5 millones de medicamentos para garantizar abasto

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que continúan llegando a México insumos y medicamentos para garantizar su abasto. Hasta ayer, habían arribado 54.4 millones de piezas. “Hemos notificado sobre medicamentos oncológicos y los diferentes tipos por especialidad. La demanda del sector de mil 840 claves y se han recibido, hasta ayer, 54.5 millones de piezas de esta compra, que incluye a 335 proveedores que participaron”, dijo.

México lleva dos semanas con reducción de casos de COVID, afirma López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que por segunda semana consecutiva hay una reducción en la pandemia de coronavirus en México; y las autoridades esperan que esta tendencia continúe “A nivel semana esta es la segunda semana consecutiva que abrimos con una reducción, comparada con la semana inmediata previa. Cuando esta tendencia se establezca, estaremos viendo el declive de la tercera ola. La vacunación es la mayor contribución a esto”, señaló.

Se ha vacunado contra COVID a 61% de población adulta con al menos una dosis

López-Gatell destacó que México es uno de los países de América con mayor número promedio de inmunizaciones, incluso por encima de Estados Unidos en este momento. Además, se ha vacunado contra el covid-19 al 61 por ciento de la población adulta; “seguimos con muy buen ritmo”, declaró. “Con 78 millones de dosis en manera cumulativa, hemos vacunado a 54.9 millones de personas, más de la mitad de ella tienen esquema completo. Esto es 61 por ciento de la población adulta ya esta vacunada al menos con una dosis”, añadió.

Diálogo económico de alto nivel entre México y EU será el 9 de septiembre

De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, representantes de las secretarías de Economía, Hacienda y Relaciones Exteriores se reunirán con autoridades de Estados Unidos en Washington el 9 de septiembre. Se tratarán temas como las cadenas de suministro, los mecanismos de emergencia, aumentar producción de vacunas, y la cooperación para el desarrollo de Centro y Sudamérica. “El dialogo económico de alto nivel que convino con el presidente Biden y la vicepresidenta Harris va a tener lugar el 9 de septiembre en Washington, las secretarias que estamos participando es Economía, Crédito Publico, Relaciones Exteriores”, comentó.

Se ha avanzado en protocolos sanitarios para regreso a clases presenciales: AMLO

López Obrador confió en que para finales de mes se regrese a las aulas, y para garantizarlo anunció que ya inició la implementación y coordinación de los protocolos sanitarios en conjunto con los docentes, padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa. “Ayer evaluamos, le agradecemos mucho al sindicato de maestros, ya inicio el proceso de preparación que tiene que ver con reuniones de maestras y maestros, hay desde luego resistencias, pero es normal es un poco lo que ocurría con la vacuna”, resaltó.

AMLO agradece a gobierno de EU por donación de 8.5 millones de vacunas

Luego de que la Cancillería confirmara el envío de 5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca y 3.5 de la producida por Moderna, el Presidente agradeció al gobierno estadunidense por el donativo, ya que consideró que hay buenas relaciones entre ambos países “somos vecinos cercanos”. “Quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos por su apoyo, por su colaboración, porque nos ofrecieron estas vacunas, son 8 millones 500 mil dosis (…) y son un donativo, esto es importante destacarlo y expresar nuestro reconocimiento al presidente Biden”, puntualizó.

Arellano Félix, líder del cártel de Tijuana, no será deportado mañana

Ebrard anunció que debido a que “se le cambió estatus”, el narcotraficante Eduardo Arellano Félix no será deportado mañana a México. Aclaró que el gobierno estadunidense no tiene obligación de explicar el cambio, sin embargo, se asume que se debe a la modificación de la posición del testigo. “Lo vamos a confirmar en el día de hoy, quiere decir que no va a ser deportado el miércoles. Dependería de la Fiscalía General de la República el cambio el estatus, que presumimos, es por el cambio e calidad del interesado, lo han cambiado cuando son testigos protegidos”, explicó.

AMLO pide que FGR abra investigación por caso de José Eduardo Ravelo

Tras solicitar que la Secretaría de Gobernación presentara una denuncia ante la CNDH, López Obrador pidió que se inicia una investigación en la Fiscalía sobre el caso de José Eduardo Ravelo, el joven que murió tras ser detenido en Mérida. “Hoy estábamos viendo que tenemos que intervenir en el caso de este joven que fue ultrajado y asesinado en Mérida, pero el procedimiento es que ahora la Fiscalía del estado apele a la resolución del juez y luego puede sostener su resolución o revocarla. Pero si la sostiene la Fiscalía se va a otra instancia”, aclaró.

Carta compromiso para regreso presencial a clases no es obligatoria: AMLO

Ante las críticas que recibió la implementación de una carta compromiso de responsabilidad por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el jefe del ejecutivo federal aclaró que no será obligatorio presentarla y aseguró que no se trató de su idea, pues de haber sido consultado, se habría opuesto. “No es obligatoria y si van los niños a la escuela y no la llevan no es obligatorio. Nosotros tenemos que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal, ¿ustedes creen que tuve que ver con la carta? Pues no”, puntualizó.

Nos gustaría que se llegue a acuerdos: AMLO sobre diálogo de Venezuela

México continuará siendo un país respetuoso y neutral ante las conversaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición del país, sin embargo, el Presidente sostuvo que espera que ambas partes lleguen a un acuerdo durante el encuentro que se lleva a cabo. “Nosotros estamos a favor del diálogo de la solución pacífica de las controversias y nos gustaría que se llegaran a acuerdos, que no se utilizara la fuerza por el bien del pueblo hermano de Venezuela”, aseguró.

Menos de 1.6% de personas hospitalizadas por covid son menores de edad

El subsecretario de Salud declaró que este segmento de la población ha sido vigilado desde el inicio de la epidemia y, afortunadamente, no se han presentado casos graves con una magnitud, tal y como sucede con personas adultas o mayores. “El segmento de menores de 18 años no tiene riesgos altos, se puede contagiar, puede haber enfermedad pero es de una magnitud sumamente limitada. Menos del 1.6 por ciento de personas hospitalizadas por covid, son menores de 18 años”, dijo.

