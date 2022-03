¡A través del temor, se anula y domina!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¡La pandemia del coronavirus no destruirá al mundo!

¡Dicen que es provocada! ¡Fallecen más médicos porque la difunden en lugares cerrados! A pesar de que tienen educación universitaria, no están suficientemente adaptados para preservar su salud y la biosfera.

¡Dicen que andan comprando votos! ¡No vendas el futuro de tus hijos! ¿Si no tienen futuro? ¡No sigas apoyando el aborto, apoya la educacion reproductiva!

¡No me entiende! Para que así haya trabajo y no tengan que irse de sus pueblos. Es la contestación de Lita, chica que vive en Rincón Ch, Pueblo Nuevo.

Producto de la educación es embarazarte sín que la mujer lo desee, carente de posibilidades. Producto de su carencia de conocimiento. Para consumir y sea mano de obra barata, se necesita que tenga miedos y temores. ¡Ten miedo! ¡Sobran humanos para que seas sustituido por otro!

No temas a ser responsable de tu cuerpo, vida y entorno. ¡Es óptimo no embarazarse! ¡Piensa! ¿Deseas estar embarazada? ¿Cinco? ¿Diez años? ¿Si no lo deseas? ¿Si tienes tu paridad satisfecha? ¿Si no posees tiempo para dedicarles a tus descendientes? ¡Es que está fregado el ingreso en México! ¡Claro! ¡Siempre el pero!

¡“Ellos” usan el aborto como planificación familiar! Eso es un temor ¡No hay necesidad de abortar! Se necesita que se enseñe realmente en la primaria por maestros y médicos, a todo nivel de educación, la planificación familiar. Lo ideal para la biosfera es -cuando ya tienes un hijo- realizarse el varón la vasectomia y la mujer salpingoclasia. ¡Al mismo tiempo! ¡Para que sea equitativo!

¡Si ya en China dicen van a tener tres hijos para recuperar población! ¡Suena a propaganda! ¡Es el país más poblado del mundo, el que produce para el resto del mundo, el más contaminado!

¡Ya no hay futuro para el mundo como lo conocemos a diario! ¡Desaparecen especies! ¡Destruimos vegetación, contaminamos el mar! No hay poder civil ni espiritual que frene o haga entender al humano ¡que pare!

¡No es verdad! ¡El mundo no desaparecerá! ¡Nunca expresé que el mundo desaparecerá! ¡Si no se destruirá la vida como se conoce!

Las especies perdidas, no retornarán. Habrá necesidad de comer roedores, tipo ratas, insectos tipos cucarachas. ¡Todo por reproducirse sin importar! ¡La pandemia de coronavirus no destruirá al mundo, ni frenará el crecimiento poblacional! ¡Es simple! ¡No hay mañana!

Si no logras como persona preservar tu vida, para no morir a consecuencia del Covid 19, neoplasias malignas, enfermedades autoinmunes, metabólicas. Si no logras como sociedad preservar higiene colectiva, no destruir el planeta.

¿Qué impide ser mejor? Con pequeñas acciones te mantienes vivo, mejoras la sociedad.

Preservar la vida es mantener el equilibrio.

¡Evita ser autodestructivo!