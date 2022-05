Adela Fernández “La Gallera”, en el Diario de Chiapas

Luis R. Gordillo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Procedente de California (EUA) donde radica, la cantautora mexicana Adela Fernández “La Gallera”, viajó al hermoso estado de Chiapas y visitó a la Torre Digital de esta casa editorial, donde concedió una entrevista exclusiva al programa Turysteando, este sábado 30 de octubre.

Actualmente se encuentra promocionando su nuevo material discográfico titulado ¡Cómo te atreves!, del cual se desprende el sencillo La Loca, una melodía de amor y dolor, que nace de su corazón e inspiración, donde se acompaña de los sonidos característicos del acordeón, la guitara, el bajo y el requinto, para acompañar el sentimiento de su voz en este nuevo tema.

“Que tonta fui al soñar con ser su esposa, por unos besos que nos dimos en la boca, ahora siento que me estoy volviendo loca, me he dado cuenta que le pertenece a otra, prefiero estar tocando el fondo del infierno que imaginar que jamás volveré a verlo”, es parte de la letra.

La Loca ya suena en las principales plataformas digitales y en diferentes estaciones de radio tanto en México como en Estados Unidos.

Síguela en sus redes sociales:

Facebook: Adela Fernández “La Gallera” Instagram: @adelafernandezlagallera YouTube: Adela Fernandez La Gallera