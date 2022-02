Afortunadamente no hay…

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

…los muertos y enfermos que deberían ser.

La falta de humanismo es comportamiento mundial.

Con una cierta tranquilidad, hay una tendencia a la reactivación de Covid en Europa. No le llamo cuarta ola. ¡Nunca ha desaparecido! Es un repunte.

La variante Delta se debe considerar como un nuevo virus que desplazó al resto. La inmunización por enfermedad y por vacunación no será absoluta, sino relativa.

Quien sufrió una o dos infecciones por Covid, dejando daño irreparable, aunado a las comorbilidades mexicanas, debe considerarse como enfermo en riesgo de morir.

Los conocidos muertos ¡no eran sanos! Y ante nuestra mente surrealista, culpan a la vacuna y autoridades. Niegan que las comorbilidades los coloque en estado previo a la muerte.

El panorama Covid Europeo. En Francia, a pesar que se niegan a vacunarse, hay vacunados que aceptan tercera dosis de refuerzo. Antes, sólo los mayores de 65 años o con patologías graves.

En Austria, con más de 70% de vacunados, se instituye el confinamiento para evitar la propagación. La semana pasada informamos que quienes se niegan a vacunar, deben permanecer en su hogar.

En México se inicia la vacunación de 12 a 17 años, tal como estaba anunciado desde agosto. Pensé que se adquiriría un poco de educación higiénica. No es así. Se empecinan en la falta de higiene. Alimentos a la intemperie para llevar, cocinando sin cubrebocas. Se enfermaron, solo cerraron durante su enfermedad. La experiencia es: sin modificaciones, es como si no hubiera sucedido. En consecuencia, la humanidad no mejora su calidad de vida.

No se respetan los espacios de discapacitados, observamos un taxi ocupando el espacio sin ser conductor ni pasajero discapacitado. Ante la imagen difundida por la red, surgieron los comentarios. Hola amigo, buen día, la gente cada vez a más llena de sandeces, ausencia de valores, carencia respeto. Es triste y lamentable percatarse.

México posee un grado superlativo de comorbilidades y a pesar de ellas, afortunadamente no hay los muertos que eran de esperarse.