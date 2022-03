África Zavala revela su secreto

Agencia México

Diario de Chiapas

África Zavala se encuentra disfrutando de una de las mejores etapas de su vida, pues a pocos meses de haber debutado como mamá, ha vuelto a los foros de televisión con la telenovela “Vencer el pasado”.

Sin embargo, la actriz ha sorprendido al presumir que a escasos nueve meses de traer al mundo a su hijo León, ya recuperó su escultural figura, por lo que decidió revelar su secreto para lucir bella y radiante.

“Siempre hice ejercicio, aunque traía mi panzota ahí me veías en la escalera y nunca paré con eso, después de tener el bebé, 40 días no puedes hacer nada, cuando me dejaron empecé otra vez a hacer ejercicio, hice mi dieta nutriéndome para darle la lechita al bebé, entonces nunca me descuidé, y ya bajé los 9 kilos que había subido en el embarazo”, contó Zavala en entrevista para el programa Hoy.

Previo a esto, África también habló sobre el tema del matrimonio, asegurando que por ahora es algo que no le preocupa ni a ella ni a su pareja, León Peraza, aunque no descartó llegar al altar con el padre de su hijo solamente para complacer a una persona.

“Si hemos platicado que si Leoncito un día nos dice ‘¡oye papás!, ¿por qué no se han casado?, sí él lo dice, entonces lo vamos a hacer, porque “su majestad” manda, así como le decimos, él manda en la casa”, dijo entre risas la artista de 35 años de edad.