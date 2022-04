Biografía de Fernando Soria

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

“Fernando Soria Cárpena (1860-1937), fue un músico coiteco curioso e interesante, con un buen sentido del humor y que analizaba mucho la música de su época. Tiene piezas donde se le nota que es una persona irónica, inteligente y noble”, así lo describe el pianista e investigador musical Douglas Bringas Valdez, quien publicó en la editorial Proturco, el libro biográfico “Fernando Soria Cárpena. Vida y obra”.

Desde el 2005, el maestro Douglas se interesó por el músico, considerado importante para el desarrollo de la música en México. Las partituras le parecieron interesantes, bien escritas, con una ortografía musical bien hecha y con ideas interesantes y musicales.

“Una de las piezas poco comunes es ‘A Flote’ e investigando me entero que ganó el primer lugar en el concurso de composiciones de París, en 1889. Además, en una biografía que él hizo, dice que realizó más de 300 composiciones. He buscado y he encontrado 93 conformadas por música para piano, pero también encontré siete canciones y voces a capela y cantos escolares”, refiere.

Dichos aspectos lo llevaron a trabajar la investigación como parte de estudios del doctorado en Musicología Histórica, en la Universidad Complutence de Madrid que concluyó a mediados de 2015. Con esto, escudriñó y se encontró con un músico poco explorado, pero muy inquieto y propositivo.

“Su labor no se redujo a la composición. Él fue pianista, maestro de piano, de coro, de teoría musical, no sólo en Chiapas sino en Guatemala, Ciudad de México y Veracruz. Dejó escrito crítica musical, estudios sobre ópera italiana y en comparación con la ópera alemana. Tenía un abanico de intereses muy amplios e interesantes y valiosos, porque nos da una perspectiva de la opinión del siglo XIX en México. Por eso, Fernando Soria, es una voz importante en la historiografía de México”, añade el entrevistado.

Por tal razón, invita a leer este libro biográfico y el catálogo musical de sus obras, como el álbum de Corazón, en su nueva edición, en donde compara la escritura de Soria con otros compositores de la misma época. Los libros forman parte del proyecto titulado Recuperando a Fernando Soria.

Asimismo, adelanta que el público interesado por este material, se encontrará con pie de páginas y comentarios sobre la vida de Comitán y San Cristóbal de Las Casas, en el siglo XIX.

Para quienes deseen adquirir un ejemplar, pueden contactar a Douglas Bringas Valdez al número 961 349 9486.