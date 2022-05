Calentamiento proporcional a la sobrepoblación

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

7,904,004,640 fue la población mundial al día 2 de noviembre y existen posibilidades que se alcancen los 8,000,000,000 de seres humanos antes de terminar el año. Las estimaciones son superadas a consecuencia de evadir la realidad. Hay 117,227,968 nacimientos en 2021, las muertes solo alcanzan 49,215,110. Hoy, los nacimientos son 169,749 y las muertes 71,265. 68,012,858 el crecimiento neto de la población este año.

248,117,814 millones infectados por SARS Cov2, más 5,025,075 de muertos. El 45,3% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19. Han fallecidos 5,025,075 de infectados, 224,746,742 recuperados.

La cantidad es pequeña: en1924 murieron más de 40 millones con una población mundial 7 veces más pequeña.

No fallecemos a consecuencia de la higiene, uso de antibióticos y antivirales. Deberían ser menos los graves y los muertos. La ignorancia y el ‘A mí no me tocará’. La población mundial se acrecentó en 6,800,000 millones. En las cumbres climáticas se dice que disminuirán las emisiones, se evade abordar cómo disminuir el nacimiento de seres humanos a través de la concientización de procrear menos hijos. Lo ideal es alcanzar un hijo por pareja y ligadura definitiva para ambos.

Entre agosto y septiembre, la estadística indicó casi 770 mil personas muertas en EUA, casi la población de Washington, según la Johns Hopkins University al 1 de noviembre de 2021.

Brasil 598 mil, India 448 mil, México 277 mil. Considero que son pocos, para ser México un país carente de salud y educación higiénica, y autodestructivo.

A propósito: la Profeco retiró algunas marcas de sopas instantáneas. Deberían prohibirse todas. Son nocivas para la salud. Llevo 16 años enseñando a diario que al calentarse, el unicel libera sustancias productoras de neoplasias malignas. El resultado fue adverso: aumentó el consumo de las mismas, ante el clamor de ‘Hago lo que se me antoja ¡aunque me muera!’.

Muy su gusto y su gana, lo necesario sería morirse sin causar gastos, cuidados y desperdiciar recursos aplicables en personas que sí se cuidan y desean vivir.