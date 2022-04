Cancelan materias

AGENCIAS

Profesores y estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) denunciaron la cancelación de 103 asignaturas, entre éstas 76 optativas y tres obligatorias, para el semestre 2021-1. Aseguraron que, en algunos casos, autoridades de la institución informaron que algunos de los motivos eran la falta de recursos para pagar a docentes con maestría y doctorado o porque no alcanzaron el cupo mínimo de cinco estudiantes.

Sin embargo, los afectados acusaron que se “manipuló el sistema”.

“Manipularon el sistema de inscripciones para cancelarlas: tengo una materia optativa, Patrón de asentamiento e Inferencia, y el sistema me decía que tenía cupo lleno, pero me informaron que se canceló porque no había cumplido con el número de alumnos necesarios. Hay una gran cantidad de materias que fueron eliminadas de esa manera”, señaló a La Razón José Alfredo Flores, profesor en la licenciatura de Arqueología.