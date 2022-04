Cristian Castro confiesa que no ha visto y no verá la serie de Luis Miguel

Agencias

El cantante mexicano, hijo de Manuel ‘El Loco’ Valdés y Verónica Castro, Cristian Castro reveló que no ha visto la serie biográfica de Luis Miguel y que tampoco planea verla, ya que la considera ‘grotesca’ y que no está apegada completamente a la realidad, aunque confiesa que siempre va a buscar la amistad en Luis Miguel, sin importar cómo lo representó en su serie.

En entrevista para ‘Ventaneando’, Cristian Castro confesó que se sintió muy agradecido con Luis Miguel, al saber que le había dedicado un capítulo entero en su serie, pues se dio cuenta que los sentimientos de admiración eran mutuos.

‘’Después de que me presentó en su bella serie como Cris Valdés y me dedicó todo un capítulo, la verdad me quedé muy sorprendido y también muy agradecido. La admiración es mutua’’, comentó Cristian Castro.

‘’Fue desmedida la manera en que él presentó las cartas en ese capítulo. No sé hacia dónde querían apuntar, pero no creo que haya hecho falta. Le agradezco mucho esta preocupación que él traía porque yo salía como cantante y me colocaba en aquellas épocas, pero no hay punto de comparación’’, añadió Cristian Castro.