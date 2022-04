DaviSax saxofonista cubano

Agencia Aura Ábrego / Diario de Chiapas

El saxofón es un instrumento musical que creado por Adolphe Sax, desde 1840 tenemos la oportunidad de disfrutar del talento de algunos músicos que le dan vida a sus interpretaciones; tal es el caso de DaviSax, joven cubano, que describe el sax como su voz, su alma y su conexión más profunda para expresar sus emociones.

DaviSax nació en la Habana Cuba, en 1991. Su interés por la música surge a los 10 años cuando comienza a tocar la guitarra, pero el tamaño de sus manos no le permitió acreditar los exámenes para la escuela de música, por lo que los mismos profesores le recomendaron el saxofón. “Desde ese momento, se creó una simbiosis entre los dos. En ocasiones no sé si soy yo el que toca saxophone o, el saxophone me toca a mí”, externó el músico.

El 2016 fue un año exitoso, pues su pasión por la música lo llevó a participar con artistas de talla internacional como Mon Laferte, Aneiro Taño, Margarita la diosa de la cumbia y Franco De vita. “En México viví una etapa musical muy intensa donde compartí escenario con todos estos artistas de primera línea. Grabé todo el primer álbum de Mon Laferte Vol. 1 2016. Aneiro fue un maestro en la parte de la producción musical, compartimos toda la parte creativa de muchísimos músicos que llegaban al estudio y principalmente del disco de Alexander Diaz Jr., formé parte del equipo musical de Margarita durante todo el tour de ese año y con Franco de Vita tuve el placer de grabar y compartir escenario en su álbum “Libre”.

El saxofonista lleva más de 8 meses trabajando en su segundo EP titulado “Moments”, el cual está inspirado en una experiencia que tuvo durante su estadía en Xcaret. Para este material, ha cuidado el enfoque del Sax y la música House. Es un álbum independiente, cuya producción está a cargo de Laurent SCIMECA y David.

