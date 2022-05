Despiden a Octavio Ocaña en Tabasco

Agencia México / Diario de Chiapas

Este lunes 1 de noviembre, familiares y amigos muy cercanos a Octavio Ocaña le dieron el último adiós en el cementerio Recinto Memorial, de la capital de Tabasco.

“Octavio fue llevado al panteón, tal como su familia quiso para darle sepultura y ahí lo despidieron de una forma muy emotiva y muy amorosa, cantando Amor Eterno”, informó Andrea Legarreta en el matutino Hoy.

Horas antes, trascendió que el cuerpo de Ocaña llegó la noche del domingo a Villahermosa, donde fue recibido por miles de personas que salieron a las calles para demostrar su cariño aplaudiendo al paso de la carroza y mostrando pancartas exigiendo justicia por su muerte.

Diversas personalidades del medio artístico se han pronunciado sobre el fallecimiento de Octavio, quien a los 22 años de edad perdió la vida el pasado viernes tras recibir un impacto de bala cuando chocó su camioneta al huir de policías de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Por su parte, Javier Carranza “El Costeño”, uno de los amigos más cercanos al actor, manifestó su descontento por toda la información que ha trascendido sobre la muerte del joven artista.

“La verdad es que me impactó mucho, me ponchó y todavía no me puedo recuperar. Estoy muy enojado, con los nervios encontrados, me duele mucho que después de muerto quieran ensuciar su nombre, eso me da mucho coraje”, pronunció el comediante en un enlace en vivo al programa Hoy.