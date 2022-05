Dudas reiterativas

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Contestado a joven profesionista y averiguado, frisando los 30.

-¿Los que tienen enfermedades crónicas degenerativas, sin importar la edad, también los vacunan? Sí.

-¿A los casos graves de Covid, con constancias de instituciones federales de gente joven, no son candidatos en el esquema de vacunación? No.

-¿Si tienes Covid activo, no eres candidato a vacunarte? Nunca se ha vacunado contra una enfermedad infectocontagiosa activa, se vacuna para evitar la infección o reinfección; para evitar que -si eres sano y te enfermas- no te agraves. No te protege si posees daño anatómico, que por su sola existencia estás en riesgo de morir. Amigos médicos con infartos previos o daños en el sistema de contracción cardiaca, fallecieron. Es la primera enfermedad que se vacuna a los recién recuperados. Con las anteriores, se consideraba que existía inmunidad adquirida. Al ser una enfermedad nueva, aún se desconoce. El derecho a la salud debería estar por encima, sin importar la edad en casos especiales.

-¿La institución encargada de vacunar es la Secretaria de Salud? En primera instancia sí, y el resto de instituciones, como el IMSS, ISSSTE, Sistemas estatales de salud, etc.

¡Tantas dudas! Eres demasiado joven, pero tienes factores de riesgo.

-Sin embargo ¡estuve en peligro de morir!

La juventud no confiere una protección, a menos que seas sano. Por eso sobreviste y de seguro persiste daño en tus vasos sanguíneos. Estás en sobrepeso, cuando los actuales obesos mayores, a tu edad eran delgados. Eso indica que eres enfermo crónico con todas las agravantes. Lo sabes, pero evades aceptarlo.

El Dr. Rogelio Cedillo Chimal, refiere que la analogía sirve.

-¿Cuántos mueren por Influenza cada año? No ha disminuido el número por año, en EUA ni Europa. El virus muta, llego a México y se transformó en gripe de 14 días, que lleva a la muerte a los neumópatas y cardiópatas, por selección natural. Anualmente, el Covid permanecerá como la influenza, afectará a los metabólicos y débiles inmunológicos.

La deidad os ha confrontado al azar mediático y evolución inmunológica. Te enfrentas con la realidad, libre de dogmas. Una vacuna no te va a cuidar para todas las cepas. Cambian, evolucionan. Hay un orden de vacunación, en ese orden se les aplicará.

Le perdieron el miedo al bicho! Piensan que con unos vacunados, ya se acabó el problema.

Recuerda: no han muerto más médicos, pero el Dr. Ávila tiene 70 años y más de 15 días intubado. ¡Deseamos se recupere!

Se acerca el Día de Muertos, la siguiente semana mezclaremos la hermosa falacia llamada realidad, con la descarnada muerte.