EL CINEASTA PABLO ADAME ¡A LA MÚSICA ELECTRÓNICA!

Luis R. Gordillo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Desde la tradicional y moderna ciudad de Querétaro (Qro), el reconocido y multipremiado Cineasta y Productor Pablo Adame -quien es originario de la CDMX- se conectó vía zoom al noticiero Chiapas a Diario, donde pudimos conversar en el segmento de Arte y Show, sobre su incursión al mundo de la música electrónica.

Actor, Director de Cine y Fotógrafo, Pablo Adame lanza el tema “Young”, bajo un concepto musical electrónico que llega para proponer una apuesta dentro del Pop Dance y el Tropical House.

De manera impresionante, el video de Young alcanzó el millón de vistas a solo dos días de su lanzamiento, lo que muestra la amplia aceptación de su propuesta.

Pablo Adame, nació el 20 de mayo de 1995 en la Ciudad de México, actualmente vive en el estado de Querétaro donde lleva a cabo sus proyectos cinematográficos, audiovisuales y musicales.

Tomó Cursos y Diplomados en el Berklee Music College (Boston) online de Producción Musical con Logic Pro X, Cinematografía y Producción de Música; y en la Vancouver Film School, de Dirección y Cinematografía.

Se ha desenvuelto realizando videos musicales y ha dirigido varios cortometrajes (“Ecos de Guerra”) los cuales han obtenido premios en distintas categorías alrededor del mundo, como: Mejor Director y Mejor Filmación en los New York Movie Awards, Hollywood Gold Awards, Crown Wood International Film Festival, Los Angeles Film Awards y, por último, Out Of The Can International Film Festival.

Su música está disponible en plataformas digitales como Amazon Music, Apple Music, Spotify y Youtube, donde puedes disfrutar incluso, sus covers para canciones populares como Neverland, I’ll Make A Jedi Out Of You, y They Don’t Care About Us, de Michael Jackson.

Te invito a ver la entrevista completa en https://fb.watch/92E_QO8x5e/ y a seguirlo en sus redes sociales. Agradezco también a Carmen Cruz, por su invaluable apoyo para este enlace.

Y recuerda: Me despido por ahora… ¡pero amenazo con volver!