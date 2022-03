¿Existe seguridad al regresar a clases?

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

A escasos 15 días de cumplir un año de iniciada la suspensión presencial de las clases.

En Jalisco se regresó a clases presenciales. ¿Se regresa en Chiapas y Campeche, que están en semáforo verde? ¿No hay fecha de regreso? ¿Sí hay fecha de retorno? En Campeche prefieren que no se regrese a clases hasta que exista la seguridad para mantener la salud, Ricardo Koh Cambranis dijo que por lo menos hasta el 21 de mayo no, se espera el resultado de la encuesta. En Chiapas se refiere que aún no hay condiciones. En ambos estados esperan sean vacunados la totalidad de los maestros.

En las escuelas particulares se refirió que ya retornaron 300 escuelas a clases presenciales el 1 de marzo de 2021, sin especificar lugar. Por la noche se negó el regreso y se ha solicitado amparos para el regreso parcial a las aulas.

El caso de los salones que se utilizan para proyecciones, al desmantelar las ventanas para poder mantener la oxigenación y circulación del aire, imposibilitará la proyección, retornando a la exposición oral o con pizarrón. En clases virtuales no existe esta limitación.

Es indispensable que haya agua, electricidad y ventilación, para no morir a consecuencia del Covid-19.

¿Se podrá dotar de luz? ¿Los baños son insuficientes para mantener la higiene? ¿La modificación de la ventilación es imposible? La asistencia presencial de 40 alumnos o más en un pequeño espacio, favorece el contagio a corto plazo, como acaeció en Israel en el 2020.

Se ha estudiado dividir los grupos a la mitad. En la telesecundaria de Copoya, Chiapas, se ha acudido a dar asesorías presenciales a consecuencia de que los alumnos carecen de equipo para poder recibir la señal.

¿En qué invirtieron los padres de familia el dinero que se les otorgó para ayudarles a mejorar el nivel académico? ¡No lo emplean en comprar equipo ni en pagar internet!

¿Cómo reaccionarán para alcanzar la higiene adecuada permanente en las aulas, para mantener libres de virus los espacios?