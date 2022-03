Histórica presentación de Timo Tolkki

Juanjo Gutiérrez / Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

De forma sublime, el legendario guitarrista nórdico Timo Tolkki ofreció un inolvidable concierto el viernes 21 de mayo en la capital de Chiapas, ante un selecto público integrado solamente por cien personas.

Exactamente a las 21:21, el artista originario de Finlandia subió al escenario para interpretar “Destiny”, junto a cinco músicos chiapanecos que tuvieron el privilegio de acompañarlo. A continuación, ejecutaron “Speed of light”, “Father time”, “I Walk my own song” y “Legions”, ante una multitud entusiasmada.

Posteriormente, la leyenda del “power metal” tocó “Kiss of Judas”, “4000 rainy nights” y “Paradise”, sufriendo el rompimiento de una cuerda en su guitarra principal a causa del intenso desempeño dactilar. En instantes, le proporcionaron otro instrumento para entonar “Hunting high low”, tras lo cual le devolvieron la guitarra anterior, reparada con una cuerda de repuesto.

Después del incidente, Timo Tolkki anunció que interpretaría por primera vez fuera del estudio una melodía compuesta hace 27 años, dando paso de manera inesperada a “Learning to fly”, con lo cual Tuxtla Gutiérrez se convirtió en la única ciudad del planeta donde el prodigioso guitarrista ha tocado esta canción durante un concierto.

Para finalizar, el ex líder de “Stratovarius” hizo sonar en todo su esplendor “Stratosphere” y “Black diamond”, concluyendo así una velada memorable. Dos canciones magníficas, apoteósicas, excelsas, idóneas para terminar la presentación irrepetible de un genio musical contemporáneo.

El concierto se realizó en el bar “Troopers”, ubicado en la colonia Moctezuma de Tuxtla Gutiérrez. Aunque inicialmente se tenía previsto que el cierre del evento fuera con “Eternity”, el intenso calor obligó a Timo Tolkki (con cincuenta y cinco años de edad) a prescindir de ese tema, lo cual no hizo mella en la calidad del espectáculo presenciado. Además, pocas personas tuvimos conocimiento de esa situación, siendo un hecho que pasó desapercibido para el público en general.