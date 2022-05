Hoy inaugura: expo “Enigma”

Juanjo Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Hoy viernes 22 de octubre, a las 16:30 horas, será inaugurada la exposición denominada “Enigma”, de la pintora Nicole Marie Scott. La muestra será exhibida en el vestíbulo del Centro Cultural de Chiapas “Jaime Sabines”.

Con una marcada influencia surrealista, la obra expuesta está realizada en técnica mixta de óleos y acrílicos sobre lienzo. “Desde niña me apasiona dibujar, siempre he sido curiosa en cuanto a las figuras y criaturas míticas. Recuerdo que copiaba todos los dibujos de los libros que me compraban, pienso que allí comenzó mi proceso de crecimiento artístico”, afirma la autora.

Con veinte años de edad, Nicole Marie Scott cursa actualmente el quinto semestre de la carrera de Artes Visuales en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Respecto a la temática onírica de sus creaciones, la joven artista declara: “Mi obra es totalmente figurativa y simbolista. Mis influencias han sido, entre otros, el australiano Norman Lindsay y la española Remedios Varo”.

En cuanto a la recurrente presencia de felinos en sus pinturas, Scott señala: “Siento que los felinos tienen un gran encanto femenino; como ves, siempre incluyo a la mujer en mi pintura. Así que me gusta incluir ese sutil mensaje de belleza peligrosa que tendría un tigre o un león”.

Durante el evento, se aplicará un estricto protocolo sanitario que consistirá en uso obligatorio de cubrebocas para todos los espectadores, aplicación de gel antibacterial antes del acceso y toma de temperatura en la entrada del inmueble, a todos los asistentes.