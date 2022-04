JLo y Alex NIEGAN SEPARACIÓN

Revista Fama

Una fuente cercana a la pareja reveló a un medio de comunicación que ambos habían decidido terminar su compromiso, convirtiéndose en una de las rupturas más polémicas del momento, sin embargo, no fue sino hasta ahora que, los famosos rompieron el silencio y desmintieron todo lo publicado en distintos portales de espectáculos.

A través de un comunicado que la pareja hizo llegar a The Associated Press negaron todo lo publicado en distintos medios asegurando que siguen juntos y están arreglando ciertos problemas, en los cuales no entraron en detalles.