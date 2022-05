JOVEN CANTAUTOR Y PRODUCTOR CUBANO…

Agencia Aura Ábrego

Diario de Chiapas

Joe Torres es un cantante, compositor y productor cubano que se desenvuelve en el género Urbano Latino, desde el cual fusiona ritmos tropicales como la Salsa con el Trap, Reggaetón con R&B, Pop, entre otros. Disfruta de la mezcla entre géneros y es lo que ofrece al mundo. “Mientras más grande es el contraste, más atractiva y diferente es la propuesta. Eso es lo que me hace diferente y lo que quiero compartir con mi gente”, remarcó.

Joe Torres nació en Cuba. A la edad de 12 años participó como guitarrista en un conservatorio de música clásica. Tiempo después, saltó a la producción musical. A los 15 años, grabó sus primeras canciones. Años más tarde se graduó en Barcelona como Técnico Superior en Sonido.

A lo largo de su carrera ha logrado participar con artistas de renombre internacional, muestra de ello fue su participación como corista junto a Juanes en la edición número 20 de los Premios Grammy, en Las Vegas. Realizó la ingeniería de las voces para uno de los temas de Yomil y el Danny, en su álbum “Champions”.

Entre los proyectos más importantes del cantante se encuentran el sencillo “Rezo por ellos”, “Aleluya”, “Qué bola”, “Esta rola”, “Cositas ricas” y “2 am en La Habana”; así como los álbumes “Noviembre del 92” y “Vintage love”.

Actualmente, el cantante se encuentra terminando su tercer álbum titulado “En días de lluvia canciones de amor”, del cual ya hay varios sencillos terminados, por lo que Joe Torres pide a sus fans seguir pendientes de sus redes sociales para conocer la fecha de lanzamiento y todos sus proyectos próximos.

El cantante ya visitó México, durante la grabación de un video con Ubelio Fernández “Mr. Fernández” y Roberto Jr. “Estuvimos grabando ‘Pa’l Caribe Remix’, video que ya está disponible en YouTube y contamos con la presencia de las cámaras de Video Rola. Me gustó mucho porque me recordó a mi país natal. Nada me daría más gusto que volver a una tierra que tiene gente tan linda y talentosa” concluyó Joe Torres.

Redes sociales

Https://www.youtube.com/JoeTorresMusic

Https://www.instagram.com/joetorresmusic

Https://www.twitter.com/joetorresmusic

Https://www.facebook.com/joetorresmusic