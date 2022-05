Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El covid-19 es aceptado como endemia a través de la pronunciación mundial de la OMS, ¡se tardaron en redactar el mensaje que en la realidad ya se sabía!

No se logra eliminar las noticias falsas. ¡Falla al llamar a las cosas por su nombre sin cortapisas!

Escucho a profesional de la salud justificarse: “Es cierto o será verdad, según del sitio que lo veas”.

Las muertes por carencia de medicina preventiva, sensatez por no producir ingresos, no dependen del punto de vista de tu conveniencia, es ocasionada por falta de sensatez y exceso de desconocimiento.

Todo esto incide en la actual pandemia y trastoca la vida mundial.

La educación debe ser permanente hasta para morir y viene al caso lo siguiente:

Feneció el 9 de abril de 2021 a los 99 años y hoy inicia sus honras fúnebres privadas, acorde a sus deseos y a la nueva realidad. Hablo de Felipe de Inglaterra, consorte real, quien antes de que fuera reina Isabel, asumía el papel de esposo.

Televisión y medios permiten observar a los reyes antes y después de asumir el poder, lo mismo acaece con presidentes.

Son seres humanos. ¡Nunca volverán a ser como antes!

Se pierde naturalidad, se asumen responsabilidades hasta después de la muerte.

Kate Middleton y Letizia Ortiz Roca-Solano, ascendieron y asumieron el papel de la Cenicienta.

Poseen en común con Felipe de Edimburgo o Mounbaten o Glücksburg, rama de la dinastía de los Oldenburgo o Schleswig-Holstein.

Los tres asumen las mismas funciones: hacer labores benéficas para los más necesitados.

La pregunta es: ¿para qué realizar labores benéficas, si puedes evitar a través de la educación, que lleguen a ser necesitadas?

¿No es mejor decir que “la familia pequeña vive mejor”?

No porque tenga más recursos, porque tanto el padre que puede ser un médico o la madre, tendrán más tiempo para ver las estrellas, explicar cómo crecen las hierbas, cómo el fotón se transforma en energía, materia y muchas cosas más, cómo la comida no ajusta para todos y que no se le debe dar todo, sin enseñar a pescar.

Debe servir para incidir sobre el covid-19.

Todos somos susceptibles a morir, padecemos predisposiciones genéticas socio culturales a sufrir, y los factores predisponentes a tener trombosis e inflamación.