Nadie te obliga

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¡Si no deseas, no te vacunes! Preguntas: ¿Si tengo reacciones que me lleven a la muerte, compensarán a mi familia? ¡Mercantilista! Tal parece que fue redactado por un abogado, que sin producir nada, crea entuertos para luego resolverlos.

Se ve que te ha fallado la información. En todos los protocolos se dice que no se va a dar un resarcimiento económico: firmas exonerando. Lo mismo sucede cuando adquieres un seguro: no te lo reparan, ni te pagan carro o casa como deberían hacerlo. ¡Es negocio!

De todos modos, en esta pandemia ha muerto menos gente de la que debía haber muerto, en México debería morir el doble, triple o cuádruple.

¿Qué haces para no tener sobrepeso, disminuir tu arterosclerosis, mantenerte sano?

Acorde con el artículo 13 del convenio de Oviedo, esta tecnología no tiene el potencial de modificar el ADN humano a través de la llamada transcriptasa inversa, que permite explicar explícitamente la transferencia de información del ARN mensajero al ADN.

No te puedo decir ni asegurar nada. Los virus sí utilizan, transmiten, almacenan en las células, su información. El herpes, por ejemplo.

Preguntas si se respetan todos los parámetros médicos para las pruebas requeridas.

Se supone que para que sigan ese control de calidad, se tienen que respetar todos los parámetros médicos, pero todavía son vacunas que están en pruebas de fase 3 y no se sabe qué va a suceder en 5, 10 o 20 años.

Pienso: ¡no habrá gran mortandad! ¡Imagínate: quebrarían las compañías farmacéuticas!

Aclaro que no las podrías demandar porque no venden el producto al público, sino a los gobiernos.

Es imposible especificar las ventajas y desventajas de cada tratamiento, de conformidad con el artículo número 2 del código de Nürenberg.

Todos los tratamientos que se están dando si ya tuviste alguna vez Covid, su efectividad varían muy poco.

Es conjuntar historia de la enfermedad, para iniciar su aplicación para evitar trombosis, respuesta inflamatoria aguda exacerbada.

Si te vacunan, evitarás las formas severas, hospitalización y muerte.

La oportuna medicación evitará trombosis y respuesta inflamatoria exacerbada.

Finalizando de analizar la carta francesa a través de ocho artículos, esperaría yo que con esto comprendieras y fueras un mejor ser humano: primero para ti, luego para el resto de la humanidad y finalmente para la biodiversidad.